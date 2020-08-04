ЦБ: горизонт возврата инфляции к таргету - конец 2021 года

4 августа. FINMARKET.RU - Центробанк обозначил временной горизонт возвращения инфляции к таргету, подчеркнув, что для решения этой задачи потребуется проведение мягкой денежно-кредитной политики (ДКП).

Переход на территорию мягкой ДКП на фоне торможения инфляциипровозгласил в апреле этого года. На июльском заседании совет директоров Банка России в очередной раз снизил ключевую ставку, теперь она составляет 4,25%. Тогда регулятор заявил, что с учетом проводимой ДКП годовая, по прогнозу, составит 3,7-4,2% в 2020 году, 3,5-4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

В опубликованном вчера докладе о ДКП ЦБ высказался о достижении таргета несколько конкретнее.

"Наличие отрицательного разрыва выпуска обуславливает сдержанную динамику инфляции, что делает целесообразным проведение мягкой денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к целевому уровню к концу 2021 года", - отмечено в докладе.

По состоянию на 27 июля годовая инфляция всоставляла, по расчетам "Интерфакса", около 3,4%. Оценка Росстата за весь июль пока не опубликована.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 18 сентября. Часть аналитиков ожидает от регулятора еще одного снижения ставки шагом в 25 базисных пунктов на этом заседании.

В докладе также указывается, что отрицательный разрыв выпуска закроется к середине 2022 года, его сохранение в течение 2020-2021 годов будет способствовать относительно низкому инфляционному давлению.

ВВП РФ, по прогнозу ЦБ, в 2020 году снизится на 4,5-5,5%. В дальнейшем прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 3,5-4,5% в 2021 году и на 2,5-3,5% - в 2022 году.

"Потенциальный выпуск при этом будет расти умеренно - на 1,0-1,5%. Согласно оценкам Банка России, небольшой отрицательный разрыв выпуска может сохраняться большую часть 2022 года в силу неполного восстановления внешнего спроса, сохраняющегося пониженного уровня загрузки мощностей на ряде предприятий, мер по консолидации расходов бюджетной системы и сохранения ограничений в рамках сделки ОПЕК+", - отмечает Банк России.

ЦБ в базовый прогноз не закладывает риск второй волны пандемии, но принимал его во внимание в ходе обсуждения решения по ставке на заседании совета директоров 24 июля. "На настоящий момент по-прежнему высока неопределенность длительности и масштаба пандемии, связанных с ней ограничительных мер в различных странах, а также последствий для мировой и российской экономики", - подчеркивает регулятор.

Поддержку российской экономике продолжат оказывать меры правительства и Банка России по ограничению экономических последствий пандемии коронавируса, в том числе произошедшее смягчение денежно-кредитной политики, а также регуляторные меры ЦБ, отмечается в докладе. При этом, по прогнозам ЦБ, влияние бюджетной политики с 2021 года станет более сдержанным, в 2022 году бюджетные расходы вернутся на уровень, соответствующий бюджетному правилу.

ЦБ отмечает, что последствия пандемии и связанных с ней ограничений для российской экономики во II квартале 2020 года оказались более значительными, чем предполагалось ранее, что в основном связано с более продолжительным действием ограничительных мер. Темпы роста ВВП в 3-4-м кварталах 2020 года, по прогнозу Банка России, будут выше, чем ожидалось, как вследствие более стимулирующей бюджетной политики, так и из-за более медленного восстановления импорта (в первую очередь импорта услуг).

"В III квартале смягчение ограничений как в зарубежных странах, так и в России создаст условия для расширения экономической активности, в основном за счет восстановления потребительского спроса. Несмотря на это, годовые темпы экономического роста во втором полугодии останутся отрицательными", - подчеркивает ЦБ.