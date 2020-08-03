Банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам

3 августа. FINMARKET.RU - Финансовые организации ищут способы привлечь граждан к биометрии. Сбербанк планирует увеличить лимит по платежам и переводам в мобильном приложении всем клиентам, которые сдали свои биометрические слепки. Об этом "Известиям" рассказали в кредитной организации. Сейчас такая опция уже доступна для пользователей премиального сегмента "Сбербанк Первый", подчеркнули в пресс-службе.

ВТБ также планирует использовать биометрическую верификацию для увеличения лимитов по операциям клиентов, сообщили в банке. Его представитель пояснил, что слепки лица и голоса должны быть зарегистрированы в Единой биометрической системе (ЕБС).

Возможность предоставления дополнительных преимуществ для клиентов, которые сдали биометрию во внутреннюю систему, также рассматривает банк "Дом.РФ", рассказал "Известиям" директор розничных продуктов кредитной организации Евгений Шитиков. Он уточнил, что новшество может коснуться лимитов на платежи и переводы. При этом, насколько будут увеличены лимиты, в банках не сказали.

Использование ЕБС для подтверждения высокорисковых операций в дистанционном банковском обслуживании рассматривает целый ряд банков, заявили изданию в Ростелекоме, который выступает оператором системы. В компании подчеркнули, что слепки лица и голоса подделать или подменить гораздо сложнее, чем SMS и другие классические методы подтверждения операций. Снижение рисков работы с клиентом и позволяет банку более гибко подходить к лимитам на операции, пояснили в Ростелекоме.

"Выгоды для клиента очевидны: повышение удобства пользования продуктом, с одной стороны, и снижение рисков потерять деньги - с другой. Для банков - это снижение убытков по возмещению потерь граждан от действий мошенников, а также рост лояльности клиентов к банку за счет использования доверенных механизмов защиты", - считают в Ростелекоме.

Пока граждане по-прежнему не очень охотно и активно сдают свои биометрические данные. В первую очередь - потому что не видят для себя в этом преимуществ, считает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. По его словам, на финансовом рынке до сих пор очень мало интересных продуктов и предложений с использованием биометрических данных. По словам Бахтина,обретет реальную популярность, только когда будет применяться в других сферах: например, при предоставлении госуслуг, оформлении водительского удостоверения, записи к врачу.