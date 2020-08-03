У нефтяников могут дополнительно изъять 200 млрд рублей

3 августа. FINMARKET.RU - Минфин 29 июля внес в правительство законопроект о пересмотре параметров налога на дополнительный доход (НДД), пишет "Коммерсант" с ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Разработанные Минфином поправки вызваны тем, что всего за год действия НДД бюджет, по оценке министерства, недополучил 213 млрд руб.

НДД заработал с 2019 года как эксперимент. В ходе него налогом облагается не объем добычи (как при взимании налога на добычу полезных ископаемых, НДПИ), а финансовый результат (выручка от продажи нефти за минусом затрат).

На НДД были переведены четыре группы месторождений, которые отличались выработанностью, наличием льгот и определенным географическим положением. Самой большой по объему добычи (около 26 млн тонн в год) получилась вторая группа - это месторождения, которые имели льготы по экспортной пошлине наи могли переходить на НДД добровольно. В Минфине отмечают, что именно на вторую группу пришелся основной объем выпадающих доходов.

Изменения, которые предлагает Минфин, можно разделить на две части. Первая ухудшает условия НДД для всех групп месторождений - это запрет уменьшать налогооблагаемую базу более чем на 50% за счет переноса исторических убытков (раньше можно было на 100%), снижение индексации исторических убытков с 16,3% до 7% в год начиная с 2020 года, а также сокращение размера вычитаемых расходов.

Вторая часть - это ухудшение условий именно для второй группы месторождений: вместо действующих понижающих коэффициентов к НДПИ (который используется при расчете НДД) в 2021-2023 годах предлагается ввести повышающий коэффициент 1,5. Это означает, что налоговая нагрузка для месторождений второй группы будет выше, чем в действующей налоговой системе без льгот.

Эти меры, по оценке Минфина, должны принести в бюджет дополнительно 87,8 млрд руб. в 2021 году и 55,6 млрд руб. в 2022 году.

Прогноз на 2023 год в пояснительной записке не указан, но, по словам источников "Коммерсанта", в целом речь идет примерно о 200 млрд руб. за три года.

Нефтяники считают не вполне корректной как систему расчета выпадающих доходов, так и подход Минфина к их компенсации.