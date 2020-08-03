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03 августа 2020 года 08:14
К докризисному уровню безработицы РФ вернется к концу 2021 года
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
3 августа. FINMARKET.RU - Перед Министерством труда стоит задача полностью вернуться к докризисным параметрам до конца 2021-го, сообщили "Известиям" в пресс-службе ведомства . В середине июля в службах занятости было зарегистрировано более 3 млн человек, сообщали в пресс-службе Минтруда ранее. До кризиса показатель был на уровне 700 тыс. Таким образом, за полтора года число безработных необходимо сократить больше, чем в четыре раза. Впрочем, отмечает газета, перед чиновниками стоит менее амбициозная задача, если опираться не на так называемую регистрируемую безработицу (учитывает только людей, официально вставших на учет в органах службы занятости населения), а на показатель, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ). Он учитывает граждан, которые сейчас не трудятся, но активно ищут место и готовы оперативно приступить к новым обязанностям (при этом эти люди могут быть официально не зарегистрированы на бирже труда). По итогам июня доля незанятых граждан по методологии МОТ составила 6,2%, а в докризисном феврале была 4,6%, свидетельствуют данные Росстата. Ранее президент поручил принять меры по восстановлению до уровня 2019 года численности занятого населения к 4-му кварталу 2021 года, пояснили в Минтруде. В 2019 году это было 71,9 млн человек - речь о гражданах старше 16 лет, работающих по найму, на дому, самозанятых, предпринимателях. Именно этот параметр в ведомстве и берут за основу, сказали там. Пока Минтруд прорабатывает дополнительный пакет мер поддержки занятости, сообщили в пресс-службе. Сейчас чиновники ведут мониторинг рынка труда, организовывают дополнительное образование для безработных и тех, кто находится под риском увольнения, а на следующий год запланировали создание онлайн-витрины стажировок и практик для учащихся и выпускников, рассказали в министерстве. Кроме того, в регионах уже начали создавать временные рабочие места. В июле правительство выделило для этой цели более 4 млрд рублей, средства направили 79 субъектам. Региональные власти смогут компенсировать расходы на частичную оплату труда людей, направляемых на временные работы, а также граждан, участвующих в общественных работах, пояснили в Минтруде. Выделенной суммы хватит на создание более 80 тыс. мест. При нынешнем наборе мер поддержки вернуть рынок труда к докризисным показателям до конца 2021 года вряд ли удастся, полагает проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Потребуется порядка 3 млн новых рабочих мест, а это возможно только благодаря системным мерам по развитию экономики, указал он.
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Ключевые слова: Россия, безработица, Минтруд
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