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31 июля 2020 года 10:30
Минфин против маркировки алкоголя RFID-метками
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Валерий Шарифулин/ТАСС
31 июля. FINMARKET.RU - Минфин раскритиковал инициативу Минпромторга о маркировке алкоголя RFID-метками, следует из ответа министерства "Известиям". В июле Минпромторг предложил провести пилотный проект по маркировке алкоголя федеральными специальными и акцизными марками с использованием радиочастотных меток. Эксперимент может начаться 1 января следующего года и продлиться до 1 июля. Об этом сказано в проекте постановления правительства, которое министерство подготовило и уже вынесло на межведомственное обсуждение. Конкретные виды участвующего в пилоте алкоголя пока не определены. В пояснительной записке к проекту уточняется, что инициатива повысит степень защиты федеральных специальных и акцизных марок. RFID-метки сложнее подделать, для фальсификации требуется дорогостоящее оборудование плюс специальные компетенции. Как отметили в Минфине, маркировка RFID-меткой дороже используемых сейчас федеральной специальной и акцизной марок. Она "создаст дополнительные расходы для бизнеса, не повысив при этом эффективность государственного контроля в данной сфере", отметили в пресс-службе министерства. "Существующая система маркировки алкогольной продукции федеральными специальными и акцизными марками позволяет обеспечивать надлежащую прослеживаемость алкогольной продукции", - считают в Минфине. Впервые в правительстве заговорили о внедрении RFID-меток на алкоголе еще в 2015 году, занимавший тогда должность вице-премьера Александр Хлопонин внес такую инициативу в "дорожную карту" по стабилизации ситуации на алкогольном рынке РФ. В 2017 году Минкомсвязь подготовила доклад с анализом последствий введения RFID-маркировки, сочла ее целесообразной. Среди плюсов этого проекта, в частности, указывалось, что радиочастотные метки позволяют осуществлять мгновенный учет больших партий товара, то есть сразу ящика или нескольких. У меток нашли и другие преимущества, среди них - высокая защищенность от воздействия внешней среды и срок службы не менее 10 лет. По словам президента Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игоря Косарева, общие допзатраты на покупку меток, оборудования для их нанесения и его обслуживание превысят 10,5 млрд руб, что приведет к подорожанию алкоголя на 10-15%. Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз также уверен, что сейчас нет причин, по которым стоит вводить дополнительную маркировку спиртного. Федеральные специальные и акцизные марки достаточно серьезно защищены, их уже не подделывают. Эксперт согласен, что такая маркировка поднимет цены на спиртное, ведь стоимость самой метки без учета оборудования и его обслуживания - более 10 руб.
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Ключевые слова: РФ, алкоголь, маркировка
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