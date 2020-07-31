Треть россиян не ожидают восстановления финстабильности - никогда

31 июля. FINMARKET.RU - Россияне воспринимают текущий кризис как экономический, а не как эпидемиологический, чем существенно отличаются от жителей стран Северной Америки, Западной Европы и Китая, пишут "Ведомости", ссылающиеся на исследование EY Future Consumer Index (опрос проводился в конце июня, в нем приняло участие более 14 000 человек в 19 странах мира). Оказалось, что россияне в меньшей степени боятся подхватить коронавирус, чем жители других стран.

В частности, как выяснили исследователи, только четверть россиян испытывает чувство дискомфорта при посещении общественных мест. Наибольший страх у россиян связан с необходимостью ездить на общественном транспорте – 28% опрошенных признались, что чувствуют себя в нем некомфортно. Для сравнения: в Европе и Северной Америке так заявили 61%, а в Китае – 50% респондентов. Наиболее благополучно россияне себя ощущают в продуктовых магазинах – только 7% испытывают перед ними опасения против 23% в Европе и Северной Америке и 20% в Китае.

Уровень чувства комфорта жителей Москвы и Санкт-Петербурга, ставших главными центрами эпидемии в России, немного ниже, чем в других регионах, однако существенно выше соответствующих показателей в среднем по миру, отмечает партнер EY, руководитель направления по оказанию услуг в области стратегии и сделок компаниям потребительского сектора в странах Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии Андрейс Речицкис.

В среду вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с участием президента сообщила, что уровень смертности от COVID в России значительно ниже, чем в других странах, – менее 2,5%.

Опросы показали, что лишь 19% респондентов в России стали придавать больше значения гигиене и санитарии при совершении покупок в магазинах. Это самый низкий показатель среди стран, в которых проводилось исследование.

Зато в отношении экономических последствий пандемии россияне оказались значительно пессимистичнее жителей других стран. Многие из них уверены, что после окончания пандемии быстрее всего к нормальному функционированию вернутся магазины и предприятия из сферы досуга, тогда как для восстановления других отраслей экономики понадобятся многие месяцы. Жители других стран в целом схожи в этих оценках, за исключением работы – по их мнению, здесь жизнь вернется в нормальное русло почти так же быстро, как и в магазинах. Кроме того, около 31% россиян считают, что финансовая стабильность никогда не восстановится до прежнего уровня, хотя в среднем по миру это мнение разделяют 24%.

"В результате пандемии около 15% россиян существенно сократили свои расходы, основные сокращения пришлись на отпуск и одежду, еще 31% респондентов перешли в режим экономии и накопления", – констатирует Речицкис. При этом 19% планируют тратить еще меньше после окончания пандемии. Среди тех, кто резко сократил расходы, большинство (80%) имеют доход менее 35 000 руб., а 9% потеряли работу и у 6% текущая деятельность было приостановлена из-за COVID. В основном это люди среднего возраста (30% – от 35 до 50 лет) и старшего поколения (45% старше 50 лет).