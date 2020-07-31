Банки хотят списывать деньги со "спящих счетов"

31 июля. FINMARKET.RU -хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. Такое предложение в рамках "регуляторной гильотины" ЦБ поддерживают в крупнейших кредитных организациях страны, пишут "Известия"

По мнению авторов инициативы (документ готовят в Абсолют Банке), это позволит клиентам избежать штрафов и неустоек, если они вовремя не сообщили о замене паспорта, а банкам - предотвратить мошенничества со "спящими счетами".

Сейчас банки не вправе списывать деньги со счетов пользователей финуслуг, по которым более года не обновлялись идентификационные данные, пояснил "Известиям" директор департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков. В итоге получается, что банки должны отказывать самим себе в получении причитающихся им денег от клиентов, добавил он.

Сейчас банки хотят получить право списывать деньги за обслуживаниеили в пользу кредита в том случае, если у клиента поменялись идентификационные данные (например, паспорт), но он не сообщил об этом в течение года, а на звонки кредитной организации не отвечал.

Во многих банках такую инициативу считают разумной. А возможность взимания комиссий с "брошенных счетов" при их последующем закрытии может выступить как профилактика сомнительных операций. Кроме того, это позволяет банку вернуть деньги за уже оказанные услуги.

Как уточнили в Росфинмониторинге, в положении Банка России № 499-П отсутствуют нормы, предусматривающие списание денежных средств со счета клиента при невозможности обновления сведений о нем.

В ЦБ пока не получали инициативу о списании денег со счетов клиентов, по которым не удаётся обновить идентификационные сведения. В Банке России и в Росфинмониторинге "Известия" заверили, что находятся в постоянном диалоге с профсообществом, в том числе - по вопросам "антиотмывочного" законодательства.