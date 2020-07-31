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31 июля 2020 года 08:47
Сомнительные доходы чиновников направят в ПФР
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Александр Колбасов/ТАСС
31 июля. FINMARKET.RU - В России готовится пакет законопроектов, которые разрешат изымать у чиновников средства, взявшиеся неизвестно откуда. Минюст РФ разработал проект соответствующих поправок в Гражданский кодекс. В свою очередь, в министерстве финансов готовят необходимые изменения в Бюджетный кодекс. Оба министерства подчеркивают: новации касаются только чиновников. Приходить к простым людям с требованием отчитаться о сомнительных заначках никто не будет, пишет "Российская газета". Жизнь госслужащего должна быть максимально прозрачной. И каждый год госслужащие сдают декларации о доходах и имуществе. Еще в 2012 году был принят закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", позволяющий прокурорам обращаться в суд, чтобы забрать в доход государства недвижимость, автомобили и ценные бумаги, принадлежащие чиновникам, если нет подтверждения законности их приобретения, а стоимость превышает официальный доход семьи за предыдущие 3 года. И система успешно работает. По данным Генпрокуратуры, в прошлом году судами по искам прокуроров взыскано с чиновников в пользу государства имущества на сумму свыше 20 млрд рублей. Однако, как пояснили в Минюсте, действующий порядок не распространяется на денежные средства. Так, если у чиновника сомнительный счет в банке, подать иск в суд нельзя. Новые инициативы исправляют ситуацию. Председатель Госдумы Вячеслав Володин некоторое время назад высказался в поддержку законопроекта. Вчера Генпрокурор России Игорь Краснов на коллегии надзорного ведомства поставил перед подчиненными новые задачи, которые касаются розыска и конфискации преступно нажитого имущества. Как отметил исполнительный директор - руководитель аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров, предполагается обращать в доход государства денежные средства, в отношении которых в соответствии с законодательством о противодействии коррупции не представлены доказательства, подтверждающие законность их получения у лиц, которые обязаны декларировать сведения о своих доходах и имуществе, а также супругов и несовершеннолетних детей. А член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова пояснила, что вырученные средства перечисляются в госказну для последующего распределения в соответствии с запланированными расходами бюджета. В случае принятия предлагаемых поправок, в Пенсионный фонд будут направляться и конфискованные у чиновников деньги.
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