Обновление городского транспорта в регионах будет долгим и дорогим

30 июля. FINMARKET.RU - В России комплексная программа модернизации пассажирского транспорта до 2030 года обойдется в 5,1 трлн руб. В ее рамках планируется обновить 75% автобусов и до 25% парка электротранспорта в 104-х городах. Как пишет "Коммерсант" , проект программы модернизации пассажирского транспорта разработан Минтрансом совместно с ВЭБ.РФ по поручению президента.

Согласно документу, стоимость проездного на 30 суток не будет превышать 7% от среднемесячного душевого дохода в конкретном регионе (2,46 тыс. руб. в среднем по стране, исходя из данных Росстата за 2019 год). Схема оплаты проезда изменится: пассажир будет платить не за вход в салон, а за использование всей системы. Тарифы будут регулируемыми. Маршруты пересмотрят, а перевозчики перейдут на брутто-контракты (с гарантированной платой за перевозку). Какие именновойдут в программу, из документа неясно. В Минтрансе говорят, что отбор пройдет после утверждения программы.

По словам источника "Ъ", пилотными регионами будут Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Челябинск, Казань, Нижний Новгород, Тверь, Волгоград, Воронеж и Пермь.

За счет программы бюджеты всех уровней могут получить не менее 1 трлн руб. допдоходов и более 3,3 трлн руб. валовой добавленной стоимости за 25 лет.

Из федерального бюджета 365 млрд руб. пойдет на субсидирование платежей по брутто-контрактам, авансовых платежей по лизингу и платы концедента в рамках концессий, еще 300 млрд руб.- на капитальные гранты для проектов по электротранспорту. Кроме того, 50 млрд руб. пойдут на взносы в уставный капитал ВЭБ.РФ и ГТЛК на выполнение функций "гарантирующего" лизингодателя. ВЭБ также получит 35 млрд руб. на контроль разработки и реализации городских программ и проектное финансирование. Но привилегированное положение ВЭБ.РФ и ГТЛК не нравится Сбербанку и ВТБ.

В Минтрансе назвали параметры программы актуальными. Спрос на продукцию отечественного машиностроения в документе оценивается в свыше 50 тыс. штук. В Минтрансе "Ъ" сказали, что ориентировочная потребность в замене парка составляет 2,5 тыс. трамваев, 2,5 тыс. троллейбусов и 33 тыс. автобусов.