Покупки в интернете можно будет делать без SMS-кода

30 июля. FINMARKET.RU - Россиянам, которые совершаютв интернете, больше не придется подтверждать каждую транзакцию кодом из SMS. Платежные системы и банки начали внедрять новый стандарт безопасности 3D-Secure 2.0, который квалифицирует часть операций как низкорисковые и не требует дополнительного верификации личности. Эту систему для карт "Мир" подключили уже 140 кредитных организаций, а остальные проходят сертификацию, рассказали "Известиям" в НСПК.

В число 140 банков, подключивших 3D-Secure 2.0 для "Мира", вошли Промсвязьбанк, Совкомбанк, УБРиР, крымский РНКБ, "Дом.РФ", банк "Восточный" и СКБ-банк, рассказали "Известиям" их представители. В Национальной системе платежных карт подчеркнули, что поддержка нового стандарта для эмитентов "Мир" обязательна.

Новый стандарт безопасности делает процесс бесшовным для клиента, сокращает долю отказов от операций, а также позволяет банкам экономить на СМС. 3D-Secure 2.0 даст возможность проводить аутентификацию и подтверждать операцию на основе анализа рисков без дополнительного обращения к держателю карты. Клиенту, в свою очередь, не придется вводить код из SMS от банка для совершения онлайн-покупки, отметили в пресс-службе платежной системы "Мир".

"При этом сохраняется высокий уровень безопасности платежа. Кроме того, технология ориентирована на удобство и безопасность совершения платежей не только через web-браузер, но и непосредственно в приложениях различных сервисов в мобильном устройстве. В новой версии также реализована удобная поддержка аутентификации пользователей при оформлении регулярных платежей, подписок на различные сервисы", - рассказал представитель "Мира".

Протокол безопасности нового уровня - это попытка найти разумный компромисс между безопасностью и удобством, считает директор по методологии и стандартизации Positive Technologies Дмитрий Кузнецов. С одной стороны, стандарт поддерживает несколько механизмов верификации плательщиков: наряду с паролями на усмотрение банка-эмитента могут использоваться биометрия и криптография. Но с другой, в некоторых регионах мира даже первая версия стандарта - с подтверждением только с помощью кода из SMS - привела к заметному снижению числа покупок.