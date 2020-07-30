Налоговики не примут декларацию с арифметическими ошибками

30 июля. FINMARKET.RU - Налоговые, содержащие арифметические, будут считаться недействительными, а срок на исправление ошибок сократится до 5 дней. Такие новации содержатся в подготовленном правительством законопроекте "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации)", пишут "Ведомости"

Налоговые юристы, ознакомившиеся с документом, шокированы этим предложением. "Суть камеральной проверки (проверка исполнения налогового законодательства удаленно) заключается именно в проверке правильности декларирования налоговой базы и уплачиваемого налога с целью установления, насколько налогоплательщик корректно применяет законодательство о налогах и сборах, - поясняет партнер КПМГ в России и СНГ Михаил Орлов. - Более того, пункт 3 статьи 88 НКнапрямую указывает, что в случае выявления ошибок налоговый орган направляет требование в течение 5 дней дать необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок, но не рассматривает этот факт как основание считать декларацию неподанной".

Ошибки при подаче деклараций, в том числе арифметические, случаются, но чаще всего они не намеренные, так как намеренное искажение данных влечет налоговую, административную, а иногда и уголовную ответственность для предпринимателей, юр лиц и их руководителей, отмечают эксперты. Кроме того, распространены ситуации, когда у налогоплательщиков просто нет возможности правильно рассчитать налоговые платежи.

Иногда налогоплательщик, чтобы избежать штрафов за непредоставление налоговой декларации, может подать нулевую декларацию или декларацию с промежуточными данными, впоследствии отразив корректные цифры в уточненной налоговой декларации, отмечает партнер налоговой практики CMS Russia Гайк Сафарян. Сейчас такие действия не являются нарушением налогового законодательства, отмечает юрист.

"Предоставление в налоговый орган налоговых деклараций с арифметическими ошибками - это, скорее, исключение, чем правило, так что большинство налогоплательщиков принятие данных поправок не затронет", - полагает юрист-эксперт налогового дивизиона КГ "Сенат" Леся Болдырева. Поэтому, возможно, чиновники считают, что смогут пополнить бюджет без ухудшения условий для большинства налогоплательщиков. Однако некоторые эксперты опасаются, что ФНС будет использовать это ужесточение в качестве дополнительного инструмента давления на налогоплательщиков.