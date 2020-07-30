Тарифы с неограниченным интернет-трафиком перегрузили сети

30 июля. FINMARKET.RU - Средняя стоимость тарифа сотовой связи с безлимитным интернетом в России с декабря 2019 года по июль 2020 года выросла на 47%, до 887,5 руб., пишет "Коммерсант" с ссылкой на отчет агентства Content Review. Напротив, средняя цена 1 Гб мобильного интернета в остальных тарифах за это же время снизилась на 15,5%, с 37,3 до 31,5 руб.

Безлимитныйв России из разряда доступных услуг переводится в статус премиальной, следует из отчета. "Во многом это произошло из-за высокой загруженности мобильных сетей абонентами, приобретающими безлимитные, что усугубилось во время пандемии и режима самоизоляции",— поясняет руководитель Content Review Сергей Половников. Именно это послужило главной причиной отказа от безлимитных тарифов практически в каждой пятой стране мира, отмечает он. Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России за первое полугодие выросла на 8%, до 291 руб., повышение связывалось с необходимостью компенсировать выпадающую выручку из-за режима самоизоляции.

Безлимитные тарифы перегружают сети, при этом долгое время их стоимость в России была необоснованно низкой, теперь же операторы переходят на экономически обоснованные цены, переводя услугу в категорию премиальных, согласен инвестиционный менеджер "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

На стоимость повлиял и рост спроса в период коронавируса, в то время как пропускная способность сетей операторов осталась на прежнем уровне, отмечает он. При этом, по мнению Нигматуллина, нецелесообразно сравнивать стоимость связи по миру в рублях, поскольку эта валюта зависит от стоимости нефти и ослабляется в период кризиса, а значит, что в рублях стоимость может оставаться на прежнем уровне, в то время как в долларах будет расти. Логично было бы оценивать стоимость не 1 Гб интернета, а услуг связи в целом по отношению к среднему ВВП на душу населения страны, считает эксперт.