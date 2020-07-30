Банки стали чаще отказывать в потребкредитах

30 июля. FINMARKET.RU - Банки в разгар коронавирусного кризиса всё чаще отказывают в потребкредитах даже зарплатным клиентам, которые считаются самыми надежными. В июне нынешнего года положительное решение принималось только в одном из трех случаев, что стало минимальным значением с начала пандемии. Хотя именно зарплатники обеспечили в июне прирост заявок на 21% по сравнению с началом кризиса. В марте банки одобряли почти половину заявок от клиентов этой категории. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которым ознакомились "Известия"

По данным 4 тыс. кредиторов, передающих информацию в НБКИ, количество заявок на потребкредиты от их зарплатных клиентов выросло в июне на 21% по сравнению с мартовскими значениями. Это единственный показатель спроса на розничные, продемонстрировавший рост за три месяца в условиях продолжающихся ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавируса, отмечается в исследовании.

В апреле этот показатель по сравнению с мартом упал более чем вдвое (до 46,5%), свидетельствуют данные НБКИ. В мае запрос на кредиты со стороны зарплатников практически восстановился, а в июне произошел существенный рост. Если говорить о показателе в целом по рынку, то в первый летний месяц объем поданных заявок составил всего 81% от мартовских значений. Таким образом, именно зарплатники обеспечили основной прирост спроса на заемные средства.

Как полагает директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков, такая ситуация стала следствием того, что при ужесточении условий кредитования розничных клиентов банки начали ориентироваться на наиболее надежных своих заемщиков. "Поэтому ориентировали маркетинговую политику на привлечение зарплатных клиентов, что и привело к увеличению спроса с их стороны", — пояснил он.

Кроме того, отмечает эксперт, рост количества заявок от зарплатных клиентов произошел и за счет наиболее нуждающихся категорий, в том числе тех, чьи доходы упали с момента начала пандемии. Действительно, во 2-м квартале 2020 года, по официальной статистике, реальные располагаемые доходы населения снизились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако на фоне роста заявок от зарплатных клиентов банки последовательно сокращали долю одобрений. Если в марте было принято 44,8% положительных решений, то в апреле — 39,7%, в мае — 38,3%, а в июне — 36,1%. И хотя в целом по рынку этот показатель в июне был еще ниже (28,9%), снижение доли одобрения именно по зарплатникам говорит о максимальном ужесточении политики банков по выдаче кредитов. Об этом может свидетельствовать и то, что существенно снизилась доля онлайн-заявок от таких клиентов — с 10% в марте до 2% в июне, то есть банки могли затребовать большее количество подтверждающих документов от заемщиков.

Эксперты связывают и увеличение запросов на заемные средства, и низкую долю одобрения со снижением доходов таких заемщиков, а также ужесточением политики банков по выдаче кредитов. Смягчения можно ожидать ближе к 4-му кварталу, прогнозируют аналитики.