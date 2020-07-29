В РФ ищут оптимальную формулу оплаты труда бюджетников

29 июля. FINMARKET.RU -РФ и профсоюзы ищут оптимальную формулу зарплаты для бюджетников в стране. Вопрос о том, должны ли врачи, учителя, библиотек и госучреждений получать равную зарплату в различных регионах страны, стал главным камнем преткновения при обсуждении поправок в Трудовой кодекс. Минтруд поддерживает законопроект, подразумевающий региональную диверсификацию окладов бюджетников, а профсоюзы настаивают, что этот вариант несправедлив, пишет "Российская газета"

"По мнению Минтруда, правительство должно быть наделено правом, а не обязанностью устанавливать требования к системам оплаты труда работников бюджетной сферы с учетом реальной потребности той или иной отрасли в регулировании уровня заработной платы, - пояснили в министерстве. - Ситуация, когда уровень заработной платы отличается в зависимости от региона, экономически обусловлена".

Профсоюзы полагают правильным закрепить за правительством именно обязанность устанавливать единые требования к оплате. "ФНПР считает, что правительство должно наделяться не правом, а обязанностью устанавливать требования к системам оплаты труда работников бюджетной сферы, - уверена замруководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Федерации независимых профсоюзов России Елена Косаковская. - На сегодняшний день системы оплаты труда совершенно разрознены и по отраслям, и по регионам, и даже по отдельным учреждениям на одной территории. В результате люди получают совершенно разные деньги за одну и ту же работу".

Старший научный сотрудник Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Алексей Ощепков уверен, что отличия в зарплатах у людей одной и той же профессии в разных регионах - нормальная практика, так происходит во многих странах мира. "Другое дело, что кратные отличия могут спровоцировать трудовую миграцию, оставив бедные регионы без специалистов востребованных профессий, в первую очередь высококвалифицированных. Тут уже вмешательство властей и выравнивание доходов может оказаться необходимым", - отметил эксперт.

Минтруд также предлагает распространить практику прямого перечисления денег гражданину из Фонда социального страхования на все случаи больничных, а также пособий по материнству. предлагает Минтруд. Исключение работодателя из этой цепочки поможет в случае, если компания из-за собственных финансовых проблем не сможет вовремя рассчитаться с работником, отмечают в пресс-службе министерства. Новый порядок выплат Минтруд предлагает ввести с 1 января 2021 года, пишет "Российская газета"

"Во время пандемии мы использовали механизм прямых выплат для оплаты больничных по карантину гражданам старше 65 лет и прибывающим из-за рубежа во всех субъектах РФ, - сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. - Электронные листки нетрудоспособности, внедрение которых началось до пандемии, сегодня составляют 52% от всех выданных больничных. Это позволяет оптимизировать процесс формирования листка нетрудоспособности, снижает трудозатраты, связанные с оформлением бумажных документов. Работодатели избавлены от необходимости проверять правильность оформления листка нетрудоспособности, исключается возможность его потери и необходимость переоформления документа в случае обнаружения ошибок при заполнении".

Как отметили в Минтруде, законопроект предполагает наладить электронный документооборот между работодателями, медиками, органами государственных внебюджетных фондов и другими ведомствами.