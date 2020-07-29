Алкозамки в автомобилях станут массовым устройством

29 июля. FINMARKET.RU - Министерство промышленности и торговлидо конца года планирует разработать концепцию массового использования алкозамков и простимулирует автопроизводителей устанавливать приборы на сходящие с конвейера машины, сообщил "Коммерсантъ".

"До 1 октября будет разработана концепция "внедрения в массовое потребление алкозамков для транспортных средств", включая "обеспечение сервиса автомобилей с алкозамками". До 31 декабря будет "проработан вопрос" "о стимулировании массового внедрения алкозамков в серийные модели"", - говорится в публикации со ссылкой на протокол совещания в Минпромторге по вопросам оснащения транспортных средств алкозамками - специальными приборами блокировки зажигания при выявлении у водителя алкоголя в выдохе.

Ведущая научная организация РФ в области развития автомобилестроения ФГУП "НАМИ" проверит влияние устройств на безопасность транспортных средств: должны быть, в частности, исключены ситуации, когда алкозамок блокирует двигатель на ходу, уточняет газета. Будут подготовлены стандарты, содержащие требования и методы испытаний этих устройств, правила их установки.

Опрошенные газетой эксперты указывают, что инициатива неизбежно приведет к росту стоимости автомобилей, поскольку цены насоставляют от 25 до 120 тыс. рублей. К тому же, по их мнению, велика вероятность ошибочного срабатывания системы блокировки, пишет "Коммерсантъ".