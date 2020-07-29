Счетная палата отметила резкий рост нарушений при госзакупках

29 июля. FINMARKET.RU - Проверяющие органы – Счетная палата (СП), ФАС, Федеральное казначейство и контрольно-счетные органы субъектов – в 2019 г. выявили 112 200 нарушений в сфере госзакупок, что на 9100 больше, чем годом ранее. Таким образом, рост составил 8,8%. Об этом говорится в отчете СП по итогам мониторинга системы государственных и корпоративных закупок, пишут "Ведомости".

При этом сама СП в прошлом году обнаружила более чем в 2 раза нарушений меньше, чем годом ранее, по контрактам в рамках закона № 44-ФЗ. Если в 2018 г. аудиторы выявили 2261 проступок, то в 2019 г. – 839. Сумма нарушений уменьшилась не столь значительно – на 19,4% (293,7 млрд и 236,6 млрд руб. соответственно).

Как выяснили аудиторы СП, более половины нарушений происходит при планировании и исполнении контрактов и связано с коррупционными проявлениями. В начале июля глава СП Алексей Кудрин, выступая в Госдуме, заявил, что прямые хищения из бюджета в прошлом году составили 2–3 млрд руб., и назвал это «чистым воровством». Всего, по его словам, было выявлено нарушений на 884,6 млрд руб., что на 112 млрд руб. больше, чем годом ранее. Сюда, по его словам, входят помимо хищений и нарушений в сфере госзакупок и ошибки бухгалтерского учета, и нецелевое использование средств. По итогам 2019 г. СП удалось вернуть в бюджет 4,5 млрд руб.

По оценкам СП, ежегодно в сектор государственных и корпоративных закупок вовлекаются средства бюджетов всех уровней, которые в сумме составляют около трети ВВП страны. Так, в прошлом году эта сумма составила 31,6 трлн руб., или 29% ВВП. Большая часть – 23,5 трлн руб. – привлечена в рамках закона № 223-ФЗ, и еще 8,1 трлн руб. – контракты по закону № 44-ФЗ. Однако анализ аудиторов СП показал, что в системе преобладают неконкурентные закупки. Так, в рамках закона № 44-ФЗ 76% общей суммы закупок приходится на несостоявшиеся закупки и контракты, заключенные с единственным поставщиком. С закупками по закону № 223-ФЗ ситуация еще печальнее: на закупки единственного поставщика и закупки, осуществленные прочими способами, приходится 86,1% закупок. В целом уровень конкуренции при госзакупках колеблется в пределах трех заявок на один лот.