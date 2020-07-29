Норма сбережений подскочила за квартал до 23%

29 июля. FINMARKET.RU -России в период короновирусной пандемии и в ожидании экономического кризиса стало больше сберегать, следует из данных обзора ЦБ. По оценка центробанка, в апреле-июне 2020 года "норма сбережений резко возросла – до 23% против 8,8% в первом квартале текущего года. Это, как отмечается в комментариях ЦБ, "во многом отражает ограничение потребления в условиях самоизоляции и приостановки поездок".

Аналитики Банка России указывают, что "из-за роста неопределенности увеличился спрос населения на наличность и краткосрочные депозиты, что обеспечило ускорение роста рублевых активов". При этом, как отмечается, после повышенного спроса в марте во 2-м квартале возникла пауза в росте потребительского и ипотечного кредитования".

Рост сбережений происходит на фоне снижения доходов населения. Так, по данным Банка России, во 2-м квартале 2020 г. реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 8,0% в годовом выражении (в 1-м квартале - рост на 1,2%). "Наиболее заметно пострадали предпринимательские и прочие (включая скрытые) доходы", - отмечают аналитики ЦБ.

Причем, как указывается в обзоре, "значительную поддержку доходам оказали антикризисные выплаты из бюджета". По оценкам Банка России, они составили около 0,8 трлн руб., или 6% всех доходов.

Как ранее сообщал Росстат, индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, во 2-м квартале 2020 г. снизился на 19 процентных пункта (п.п.) и составил минус 30% против минус 11% в 1-м квартале 2020 года.

В 4-м квартале 2019 г. потребительская уверенность россиян не изменилась, в 3-м квартале выросла на 2 п.п., во 2-м - на 1 п.п. после роста также на 1 п.п. в 1-м квартале.

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении во апреле-июне 2020 г. уменьшился до минус 14% против минус 3% в январе-марте 2020 года. Доля респондентов, ожидающих улучшения своего материального положения в течение следующих 12-ти месяцев, во 2-м квартале 2020 г. снизилась до 10% против 13% в 1-м квартале 2020 года. Доля нейтральных оценок уменьшилась до 56% (в 1-м квартале 2020 г. доля составила 67%), доля негативных оценок возросла до 31% (в 1-м квартале 2020 г. - 17%).

Индекс благоприятности условий для крупных покупок сократился в апреле-июне на 20 процентных пунктов до минус 44% против минус 24% в январе-марте 2020 года. Индекс благоприятности условий для сбережений снизился на 11 процентных пунктов до минус 45% во 2-м квартале против минус 34% в 1-м квартале 2020 года.