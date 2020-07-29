Аудитория онлайн-торговли в РФ за полугодие увеличилась на 40%

29 июля. FINMARKET.RU - Аудитория онлайн-торговли в России в первом полугодии 2020 года выросла на 40%, до 63 млн человек, сообщается в презентации аналитической компании InfoLine.

"Конечно, потребители, которым было запрещено выходить из дома, опять-таки закрытие магазинов - у них другого выхода не было, кроме как переключиться на покупки через интернет, что они и сделали. Мы видим, что во всех сегментах положительная динамика наблюдается. В сегменте продуктов питания - абсолютно галопирующий рост: в 4,5 раза, по нашим оценкам, рост этого сегмента произошел по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Конечно, эта трансформация, которая произошла за последние несколько месяцев, сохранится: многие потребители впервые попробовали заказывать продукты питания дистанционно, и они продолжат это делать в будущем", - сказал гендиректор InfoLine Иван Федяков на онлайн-конференции во вторник.

В апреле и мае онлайн-продажи продуктов питания подскочили в 4-5 раз, в июне рост замедлился, сообщается в презентации.

По итогам первого полугодия, по предварительной оценке InfoLine, лидером на рынке онлайн-торговли продуктами питания остался "Утконос", который увеличил оборот на 85%. При этом его ближайшие конкуренты - X5 Retail Group и "Сбермаркет" - растут значительно быстрее (на 370% и в 10 раз соответственно).

"Все демонстрируют вполне ожидаемые положительные результаты, очень высокие темпы роста: "Сбермаркет" растет в 10 раз по итогам первого полугодия по сравнению с первым полугодием 2019 года, X5 Retail Group со своим множеством проектов - сейчас это и "Перекресток"-онлайн, и сервис по экспресс-доставке "Пятерочки" - растет на 370% по итогам первого полугодия. Лидером пока еще номинально сохраняется исторический лидер - это компания "Утконос"", - отметил Федяков.

"Во втором полугодии, конечно, лидер сменится. Тут вопрос только остается в том, кто на конец года будет у нас возглавлять эту отрасль - X5 Retail Group или "Сбермаркет", здесь еще далеко не все очевидно. Компании борются за эти лидирующую позицию и, конечно, не захотят ее упустить", - полагает эксперт.

За тройкой лидеров на рынке продовольственного онлайн-ритейла следуют Ozon, Wildberries, iGooods, "Яндекс.Лавка", "Вкусвилл", "Самокат". Замыкает десятку "Азбука вкуса".

По итогам 2019 года рынок foodtech в России вырос на 67%, до более 45 млрд рублей (без учета сегмента доставки из ресторанов).

"Рынок в целом превышал 45 млрд рублей, рос высокими темпами, и даже без какой-либо пандемии у него были прекрасные перспективы дальнейшего развития", - отметил Федяков.

По итогам 2020 года рынок онлайн-продажи продуктов питания в России может утроиться, во многом благодаря спросу в первом полугодии, прогнозирует он.

"130 млрд рублей - это тот объем рынка, который мы прогнозируем по итогам 2020 года. Для сравнения - 16 трлн рублей у нас оборот продуктов питания в целом. То есть это величина меньше 1% и формально это все еще небольшие цифры, но, с другой стороны, важно понимать, что это "средняя температура". Отдельные категории продуктов питания начинают все больше и больше быть зависимы от продаж через интернет: кофе, чай, другие продукты достаточно активно сейчас уходят в интернет", - отметил эксперт. На десятку крупнейших игроков по итогам года придется около 75% рынка.

В последующие годы развитие рынка продолжится, но темпы роста будут не столь высокими: 70% в 2021 году и 60% в 2022 году, ожидает InfoLine.

К 2023 году онлайн-продажи продуктов питания в РФ превысят 300 млрд рублей, прогнозирует компания.

У рынка продовольственной розницы в целом "слабые перспективы" с точки зрения динамики оборота в 2020 году, считает Федяков. "Но и в 2021, 2022 году ждать какого-то большого роста от рынка, к сожалению, не приходится - факторов, положительно влияющих на развитие рынка, у нас немного, и больше, к сожалению, отрицательных", - добавил он.