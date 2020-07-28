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28 июля 2020 года 11:27
Турция стала лидером туристических бронирований
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Zuma\ТАСС
28 июля. FINMARKET.RU - Турция снова стала лидирующим направлением на рынке организованного туризма. По итогам прошедших выходных страна сформировала 52% продаж, свидетельствуют данные Level.Travel. Находившиеся на первом месте на фоне отсутствия альтернативы предыдущие два месяца российские курорты сформировали 48%, пишет "Коммерсант". CEO Level.Travel Дмитрий Малютин указывает, что сейчас доля Турции в структуре продаж практически соответствует аналогичному показателю 2019 года, когда направление формировало 50% бронирований. Но о возобновлении докризисных объемов в натуральном выражении речи пока не идет. Согласно данным Travelata.ru, на минувших выходных было продано на 83% меньше туров в Турцию, чем за аналогичный период прошлого года. О частичном возобновлении международного авиасообщения российские власти заявили в минувшую пятницу. С 1 августа будут доступны рейсы в Великобританию, Танзанию и Турцию. Причем в случае с последней, первоначально можно будет улететь только в Стамбул. Авиасообщение с курортными городами откроется 10 августа. Большинство бронирующих сейчас туры в Турцию путешественников предпочли не откладывать отдых. Согласно данным Level.Travel, 84% продаж приходятся на август. В Tez Tour пояснили, что дополнительный спрос на Турцию сейчас обеспечивают клиенты, которые перебронируют свои поездки с других направлений, открытие которых остается под вопросом. Часть туристов, которая ранее перенесла свой отдых на 2021 год, также обращается с просьбой отправиться в страну в ближайшее время. Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин говорит, что российские курорты пока не почувствовали серьезного падения спроса на фоне скорого возобновления авиасообщения с Турцией. Впрочем, в перспективе, по его прогнозам, Турция "оттянет" у внутренних курортов в этом сезоне 5-10% спроса: это начнет ощущаться в августе, после того как в страну все же полетят первые российские путешественники.
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