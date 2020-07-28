Неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам

28 июля. FINMARKET.RU - Денежные средства, законность получения которых невозможно доказать, будут конфисковывать и перечислять в Пенсионный фонд. О подготовке соответствующих поправок в Гражданский и Бюджетный кодексы пишут "Известия", ссылающиеся на Минфин. Документ готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы, учитывая многомиллиардный дефицит Пенсионного фонда. Пока в пользу государства изымается только имущество, приобретенное на неподтвержденные, — в этом годувпервые получил 21,4 млрд рублей за конфискованную у чиновников недвижимость. Однако мера касается не только госслужащих — в прошлом году Конституционный суд подтвердил, что она грозит любому, кто не смог доказать законность приобретения.

"В Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого <...> не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения. Законопроект внесен в правительство", — пояснили "Известиям" в пресс-службе Минфина.

В ведомстве уточнили, что поправки в Бюджетный кодекс нужны для синхронизации его с ГК РФ.

Сейчас в пользу государства изымается только имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена.

Что касается денежных средств, в Минфине оперативно не пояснили, кто именно будет осуществлять проверки, а также — какова будет минимальная сумма, которая может вызвать сомнение контролирующих органов.

В большинстве фракций Госдумы инициативу Минфина готовы поддержать в связи с дефицитом средств Пенсионного фонда и падением его доходов.

В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами. Выступая на заседании в Совете Федерации в июне этого года, генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что с января сумма составила 21,4 млрд рублей.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов полагает, что законопроект будет поддержан обществом, хотя вызовет напряжение у бизнеса.

"Но здесь главными будут детали и окончательный вид законопроекта после его прохождения в Госдуме", — пояснил эксперт.

С этим согласен глава "Политической экспертной группы" Константин Калачев. По его словам, после внесения законопроекта в Госдуму важно будет понять срок давности, то есть за какой период могут проверить законность средств. Но общественность эту инициативу в целом поддержит, убежден эксперт.