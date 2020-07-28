Мошенники предлагают заработать на криптовалюте

28 июля. FINMARKET.RU - Эксперты зафиксировали бум мошеннических сайтов, где пользователям предлагается быстрый заработок или выигрыш после оплаты "комиссии". За первое полугодие "Лаборатория Касперского" насчитала в рунете более 23 тыс. скам-ресурсов - сайтов, где за комиссию или "закрепительный платеж" пользователям обещают выигрыш или крупный заработок, например, за прохождение опроса, рассказали "Коммерсанту" в компании. Это почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. А эксперты Qrator Labs обнаружили новую схему мошенничества на подобных сайтах - обещание заработка на майнинге криптовалюты (предоставление вычислительной мощности для функционирования криптовалютных платформ, за которое обычно предусмотрено вознаграждение) в браузере.

Пользователю обещают до 20 тыс. руб. в час за сдачу в аренду неиспользуемых мощностей его устройства. Ему предлагается оплатить верификацию, чтобы получить деньги, рассказал "Коммерсанту" технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.

В систему встроен счетчик "заработанных" денег, их якобы можно вывести, начиная от 10 тыс. руб. Покасписывают только 400 руб. за верификацию, но в дальнейшем не исключено и списание денег со счетов пользователей, так как в руках злоумышленников оказываются данные банковских карт, предупреждает эксперт.

В подобных схемах могут задействоваться небольшие и непопулярные платежные системы, поскольку современные средства защиты в них используются в минимальном объеме, добавляет гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников. При совершении платежа в интернете Артем Гавриченков рекомендует пользователям проверять, есть ли на странице ссылка на главный сайт в том же домене или официальные документы, такие как политика конфиденциальности и пользовательское соглашение.