В 2021 году РФ начнет промышленную добычу сланцевой нефти

В конце 2021 года в России станет возможна рентабельнаянефти с баженовской свиты благодаря технологиям, созданным в рамках проекта "Бажен". Минэнерго придало ему статус национального. По подсчетам отраслевых экспертов, только на начальном периоде до 2025 года освоение одного участка свиты принесет дополнительно в казну до 60-70 млрд рублей налоговых поступлений, а рынок отечественного оборудования, которое может быть произведено для проекта, оценивается в 150 млрд рублей.

баженовской свиты относится к трудноизвлекаемым (ТРИЗ) или нетрадиционным запасам, и пока промышленная добыча здесь не велась. Хватало простых месторождений, разрабатывать которые было проще и дешевле. Но "легкая нефть" постепенно заканчивается, и отечественным нефтедобывающим компаниям приходится обращаться к освоению все более сложных залежей.

В Минэнерго "Российской газете" рассказали, что сейчас поддержка разработки трудноизвлекаемых запасов один из главных приоритетов в развитии ТЭК. Кроме того, освоение ТРИЗ играет роль драйвера для нефтегазовой промышленности, формируя постоянную потребность в высокотехнологичном оборудовании, программном обеспечении, технологических системах, позволяющих вести эффективную разработку в осложненных геологических и географических условиях, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Оператором проекта является дочернее общество "Газпром нефти" - Технологический центр "Бажен". Инвестиции в проект с 2013 года составили более 22 млрд руб. Их общий объем по всем проектам, связанным с разработкой баженовской свиты в Западной Сибири, оценивается в более чем 1,5 трлн рублей до 2040 года. Ресурсная база участка, на котором сейчас ведутся работы, составляет 400 млн тонн, а суммарные запасы нефти всей баженовской свиты - 18-60 млрд тонн на площади более 1 млн квадратных километров.

Участникам проекта удалось с 2017 года почти вдвое сократить стоимость добычи баженовской нефти - с 30 тысяч рублей за тонну до 16 тысяч рублей за тонну в 2019 году. Целевой показатель на 2020 год - 13 тысяч рублей за тонну. Рентабельный уровень в 8,5 тысячи рублей на тонну планируется достичь к концу 2021 года. Ожидается, что уже к 2025 году с разрабатываемого участка будет добываться 2,5 млн тонн нефти в год.

По предварительным оценкам, запуск промышленной добычи, при условии создания новых производств и выделения финансирования для технологических проектов в нефтесервисе, позволит создать до 16 тысяч рабочих мест. При этом разработка баженовской свиты перспективна по всей Западной Сибири. Это может дать "вторую жизнь" крупнейшему нефтеносному региону России, который постепенно теряет свое значение.с учетом запасов баженовской свиты занимает первое место в мире по количеству теоретически извлекаемой сланцевой нефти.