Расходы на нацпроекты могут снизиться на 10-25%

28 июля. FINMARKET.RU - Пандемия коронавируса может изменить стратегию государства в достижении национальных целей. Аналитики прогнозируют сокращение финансирования нацпроектов в 2020 году на 150 млрд рублей, а в следующем - на 100 млрд. Об этом говорится в обзоре "Национальные проекты: ожидания, результаты, перспективы" рейтингового агентства "Эксперт РА".

На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал новый указ о развитии России до 2030 года. Документ определил пять стратегических задач,которых адаптировано под текущие цели, отмечают эксперты. Как говорится в обзоре, с которым ознакомились "Известия" , существенная часть средств, выделенных в рамках нацпроектов, - это расходы, которые производились и раньше, но за счет федерального бюджета. Например, 19% денег, предоставленных нав 2019 году, и более 26% в 2020-м было выделено на поддержку семей в виде материнского капитала. В условиях кризиса, вызванного пандемией, нацпроекты в еще большей степени будут выполнять задачи текущей бюджетной политики, уверены аналитики "Эксперт РА".

Как отмечается в обзоре, "реализация нацпроектов оказалась заторможенной как из-за "бутылочных горлышек" и неготовности проектов, так и из-за смены приоритетов в президентском послании 2020 года и у нового правительства, после чего сразу началась пандемия". Ее последствия оказались многоуровневыми - из профицита бюджет ушел в дефицит, потребовались большие контрциклические расходы.

В начале кризиса поднимался вопрос о сокращении программы нацпроектов из-за снижения налоговых поступлений. Однако переход к более активным заимствованиям на фоне снижения процентных ставок обеспечивает защиту существенной части проектов в 2020-2021 годах. Заявленные сокращения в рамках бюджетной оптимизации связаны с замедлением экономической активности. Аналитики "Эксперт РА" прогнозируют, что общий объем израсходованных на нацпроекты средств в 2020 году будет примерно на 150 млрд рублей меньше запланированного, в 2021-м - приблизительно на 100 млрд. По их мнению, сокращение финансирования от 10 до 25% произойдет почти по всем категориям, причем максимально финансирование урежут на нацпроекты "Наука", "Цифровая экономика" и "Международная кооперация и экспорт". Исключение, согласно прогнозу, составит цель "Здравоохранение", расходы по которой, напротив, будут увеличены на 10% за счет дополнительных выплат медикам и обеспечения инфраструктуры для преодоления пандемии.

По некоторым проектам, например, сокращение финансирования проекта "Демография" произойдет естественным путем - за счет снижения обращения граждан за материнским капиталом, рассказал главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах.

Как подчеркивается в обзоре, увеличение совокупных госрасходов за счет нацпроектов составляет 1,7 трлн и 2 трлн рублей в 2019 и 2020 годах соответственно. Согласно оценке агентства, с учетом снижения финансирования и замедлением экономической деятельности из-за ограничений, связанных с коронавирусом, это повысит темпы экономического роста на 0,7% в 2020 и 2021 годах.