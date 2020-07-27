За техосмотр авто без аккредитации могут и арестовать

27 июля. FINMARKET.RU - Проведение техосмотра без аккредитации Российского союза автостраховщиков (РСА) отныне является преступлением и карается штрафом, обязательными работами или арестом, пишет "Коммерсант"

Сегодня вступила в силу новая редакция УК РФ: к незаконному предпринимательству (ст. 171 УК РФ) теперь отнесена работа операторов ТО без аккредитации, если "это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству" (к примеру, при ДТП) или "сопряжено с извлечением крупного дохода". Расследованием таких дел будут заниматься органы дознания МВД. Преступления наказываются штрафом до 300 тыс. руб. или в размере зарплаты (или иного дохода осужденного) на период до 2-х лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до 6-ти месяцев.

По данным РСА, в России официально работают 4999 операторов ТО и 5571 пункт ТО. С начала 2020 года союз приостановил действие аттестатов аккредитации у 332 операторов (с возможностью восстановления), у 195 - аттестаты аннулированы.

"Принятие изменений снизит риск оформления диагностических карт, содержащих заключение о соответствии или несоответствии требованиям безопасности транспортных средств, неаккредитованными лицами,- прокомментировали "Ъ" нововведения в Минэкономразвития. - Это позволит сократить участие в движении транспортных средств, не отвечающих требованиям безопасности, а также поддержит добросовестных операторов, выполняющих требования законодательства".

А заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов отметил, что изменения в УКпозволят более активно реагировать на нарушения правоохранительным органам.

Однако, как считают некоторые эксперты, "полумерами" проблему ТО решить невозможно, нужны в том числе "адекватные и четкиеработы операторов, а также отстранение РСА от техосмотра".

Как говорит председатель совета директоров группы компании "Техностайл" (Москва) Раппа Ахъядов, продавцы диагностических карт (как правило, страховые агенты) под действие новой статьи не попадут, потому что аккредитация необходима для проведения ТО, а оформление карты де-юре не является частью этой процедуры.