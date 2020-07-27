Сколько стоит победить нищету в России

27 июля. FINMARKET.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин, представляя в Госдуме ежегодный отчет правительства, объявил борьбу с бедностью приоритетной задачей правительства. О том, сколько надо денег, чтобы сократитьвдвое рассказала " Российской газете " ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина.

По ее словам, "эта сумма сильно зависит от того, насколько в результате кризиса увеличился дефицит доходов бедного населения (это сумма, которую надо доплатить бедным, чтобы поднять их до прожиточного минимума)". По данным Росстата, в 2019 году дефицит доходов был 721,6 млрд рублей. Сыграет роль и скорость восстановления экономики, темп роста зарплат. Многое зависит от выбранных инструментов поддержки - будут ли это адресные пособия для малоимущих или массовые выплаты, какие давали на детей до 16 лет. В любом случае на первом этапе на дополнительную социальную поддержку населения, скорее всего, потребуется не менее 300 млрд рублей в год, отметила Гришина.

Бедность - это состояние, когда у человека нет возможности обеспечить себя минимальным уровнем потребления. По оценкам, озвученным Гришиной, для поддержки бедных потребуется не менее 300 млрд рублей в год. Причем, считает эксперт, бедность, как явление, вряд ли удастся искоренить. "Есть разные ситуации, есть маргиналы. Довольно значительная часть бедствующих боится обращаться за помощью", - поясняет Гришина.

Президент поставил цель сократить бедность вдвое к 2030 году. Елена Гришина считает, что "если все будет идти благополучно и никакой новой коронавирусной напасти не случится", - все достижимо.Но, по ее мнению, "есть опасность арифметической победы: ведь бедность - понятие условное, если придерживать рост величины прожиточного минимума, то показатели изменятся в лучшую сторону, а проблема останется". Единственный способ преодоления бедности, подчеркивает Гришина, - повышение доходов граждан, в первую очередь трудовых". Будет развиваться экономика, появятся новые хорошо оплачиваемые рабочие места, расширятся возможности для трудоустройства - и бедных станет меньше. А адресная социальная поддержка для нуждающихся позволит помочь и тем, кто не сможет выкарабкаться самостоятельно.