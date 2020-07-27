Россия - в числе благополучных стран по глубине коронакризиса

27 июля. FINMARKET.RU - В отличие от финансового кризиса 2008–2009 гг. текущий в большей степени затронул реальный сектор мировой экономики, пишут "Ведомости", ссылаясь на доклад экспертов НИУ ВШЭ "Экономические и социальные последствия коронавируса в России и в мире".

Сокращение глобального ВВП в 2020 г. прогнозируется на уровне от 5 до 7,1%, тогда как в период предыдущего глобального финансового кризиса спад мирового производства составил в 2009 г. "лишь" 1,7%, отмечают эксперты ВШЭ, приводя данные Всемирного банка. При этом авторы доклада отмечают склонность правительств наиболее развитых стран к более активной и масштабной антикризисной политике. "По оценке МВФ, совокупный планируемый объем финансовой поддержки национальных экономик (в виде прямых бюджетных и налоговых расходов, приобретения активов и обязательств, гарантий и т. п.) составляет около $11 трлн, или 12,5% мирового ВВП", – отмечают аналитики ВШЭ.

Россия по глубине кризиса относится к числу относительно благополучных стран и по росту безработицы (1,6%), и по динамике промышленного индекса (снижение менее чем на 10 пунктов до 90,4), и по ожидаемому падению ВВП (-5,5%). Так, в первом полугодии 2020 г. доходы федерального бюджета составили 9,1 трлн руб. – на 5% ниже, чем годом ранее. Наибольшее падение зафиксировано во 2-м квартале – 12%, а без учета средств от покупки Сбербанка это сокращение составило бы 33%, подсчитали в НИУ ВШЭ. Нефтегазовые доходы федерального бюджета рухнули почти на 60% во 2-м квартале 2020 г. год к году.

"Одновременно с резким сокращением бюджетных доходов расходы государства были существенно увеличены по сравнению с показателями 2019 г., – отмечают в НИУ ВШЭ. – За первое полугодие 2020 г. расходы на здравоохранение по сравнению с 2019 г. увеличены более чем в 2,2 раза, дотации регионам – в 1,6 раза".

В итоге расходы федерального бюджета в январе – июне 2020 г. составили 10 трлн руб., что на 28% выше, чем годом ранее. Больше всего потрачено в период наиболее жестких ограничительных мер: с апреля по июнь 2020 г. расходы по отношению к апрелю – июню 2019 г. выросли на 38%, подсчитали в НИУ ВШЭ. Тем не менее суммарные затраты на поддержку экономики (2,9% ВВП) оказались одними из самых низких среди всех стран G20.

По прогнозам, в 2021 г. нам все же придется затянуть пояса, пишут "Ведомости". "Для обеспечения сбалансированности федерального бюджета при формировании новой трехлетки на 2021–2023 гг. Минфин предлагает сокращение расходов на 10% от базы 2020–2022 гг., – обращает внимание доктор экономических наук, профессор РАНХиГС Людмила Пронина. – Несмотря на достаточно эффективное выполнение Общенационального плана восстановления экономики и занятости населения, могут потребоваться дополнительные расходы из-за возможной второй волны пандемии. Расходы на выполнение плана уже составляют, по экспертным оценкам, порядка 1 трлн руб.".