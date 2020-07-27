- создание роботизированных гостиниц,
- запуск грузовых перевозок дронами,
- коммерческое использование беспилотных автомобилей, включая такси,
- дистанционное заключение договоров на услуги связи,
- услуга "Голосовой антифрод" для защиты абонентов от мошенников,
- сервис для малого и микробизнеса по подбору оптимальных сфер деятельности,
- внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в медицине и телемедицинских технологий.
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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 27 июля составил 71,585 руб.
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27 июля 2020 года 09:25
Роботизированные "умные отели" - в числе первых проектов для "регуляторных песочниц"
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DPA/TACC
27 июля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития готовит нормативную базу по проектам, отобранным для первоочередной реализации в рамках "регуляторных песочниц", рассказали ""Коммерсанту" в министерстве. Они были отобраны по результатам работы с российскими высокотехнологичными компаниями, включая МТС, "Яндекс" и "Медси", а также Фондом перспективных исследований, Национальной базой медицинских знаний и Ассоциацией больших данных (АБД), уточнил представитель министерства. Законопроект об экспериментальных правовых режимах Госдума приняла в окончательном, третьем чтении 22 июля, он должен будет вступить в силу через полгода после подписания президентом РФ. В число первых проектов в рамках экспериментальных режимов по плану Минэкономразвития войдут:
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Ключевые слова: Россия, Минэкономразвития, проекты, гостиницы
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