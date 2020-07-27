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27 июля 2020 года 09:25

Роботизированные "умные отели" - в числе первых проектов для "регуляторных песочниц"

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DPA/TACC
DPA/TACC
27 июля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития готовит нормативную базу по проектам, отобранным для первоочередной реализации в рамках "регуляторных песочниц", рассказали ""Коммерсанту" в министерстве. Они были отобраны по результатам работы с российскими высокотехнологичными компаниями, включая МТС, "Яндекс" и "Медси", а также Фондом перспективных исследований, Национальной базой медицинских знаний и Ассоциацией больших данных (АБД), уточнил представитель министерства.

Законопроект об экспериментальных правовых режимах Госдума приняла в окончательном, третьем чтении 22 июля, он должен будет вступить в силу через полгода после подписания президентом РФ.

В число первых проектов в рамках экспериментальных режимов по плану Минэкономразвития войдут:

  • создание роботизированных гостиниц,

  • запуск грузовых перевозок дронами,

  • коммерческое использование беспилотных автомобилей, включая такси,

  • дистанционное заключение договоров на услуги связи,

  • услуга "Голосовой антифрод" для защиты абонентов от мошенников,

  • сервис для малого и микробизнеса по подбору оптимальных сфер деятельности,

  • внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в медицине и телемедицинских технологий.

По словам президента АБД Анны Серебряниковой, для каждого эксперимента будет разработан сценарий тестирования и пилотирования, который будет предусматривать аналитику и обработку только необходимой информации и меры безопасности, а за ходом проекта будут следить надзорные органы, при этом предполагается работа только с обезличенными данными.

Один из основных проектов АБД - "Умный отель", в рамках которого предлагается автоматизировать бронирование, заселение, регистрацию и обслуживание гостей с использованием технологий интернета вещей, виртуальной реальности, ИИ, машинного обучения и машинного зрения (удаленной идентификации лиц).

Но на гостиницы без персонала сейчас нет запроса ни у бизнеса, ни у потребителей, уверены участники рынка.


Опубликовано Финмаркет
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