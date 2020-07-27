Бизнес просит допсредств на профилактику коронавируса

27 июля. FINMARKET.RU - Предприниматели попросили выделить дополнительныена обязательную для бизнеса профилактику от коронавируса. Бизнес-объединение "Опора России" обратилось к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложением включить все пострадавшие от пандемии сферы экономики в перечень отраслей, подпадающих под субсидирование затрат на дезинфекцию и средства защиты, пишут "Известия"

В своем письме к Решетникову глава "Опоры России" Александр Калинин обращает внимание, что в перечень отраслей, согласно постановлению правительства, требующих господдержки на профилактику коронавируса, не вошли, например, туризм и пассажирские автоперевозки. В то же время именно эти сферы особенно сильно пострадали от пандемии и менее остальных готовы к дополнительным расходам, подчеркивает президент объединения.

В туротрасли ситуация также остается неблагоприятной. Потоки клиентов и средняя стоимость поездок далеки от докризисных, заявила глава Альянса турагенств Наталья Осипова. В то же время все без исключения агентства обязаны проводить дезинфекцию. Микрокомпании со штатом два-три человека это обходится минимум в 20 тыс. в месяц, отметила она.

Калинин предлагает дополнить список получателей компенсации на профилактику коронавируса. В частности, включить в него все отрасли, ранее признанные пострадавшими от пандемии, а также социально ориентированные некоммерческие организации.

Перечень получателей господдержки на дезинфекцию частично совпадает с утвержденным ранее списком пострадавших от пандемии отраслей. Однако на субсидию не могут претендовать, например, организации непродуктового ритейла - в частности, автосалоны или транспортные компании.

По сути, субсидия на дезинфекцию - это мера антикризисной поддержки, которая содержит исключительно экономический смысл, отметил эксперт РУЭ Плеханова Дмитрий Завьялов. Поэтому компенсацию затрат на профилактику вряд ли можно считать социальным долгом государства, считает он.

Эксперт РАНХиГС Виктор Солнцев полагает, что предложение "Опоры России" вполне обоснованно. Малыйчувствителен к любым дополнительным тратам, особенно - в период кризиса. По словам эксперта, поддержка малых и средних организаций в России составляет около 1% от их суммарного годового оборота. Как подсчитал Солнцев, для бюджета включение каждой новой отрасли в список претендентов на компенсацию затрат на профилактику коронавируса обойдется примерно в 2 млрд руб.