Помощь по соцконтракту станет доступнее

24 июля. FINMARKET.RU -подготовил изменения в госпрограмму о социальной поддержке населения, согласно которым станет доступнее помощь по госконтракту. Так, по соцконтракту можно будет собрать ребенка в школу, арендовать помещение или оборудование для предпринимательской деятельности, пишет "Российская газета"

Соцконтракт - это договор о взаимных обязательствах между малоимущим гражданином и органом соцзащиты о предоставлении ему и его семье помощи в виде выплат, социальных услуг или жизненно необходимых товаров. Как пояснили в Минтруде, адресная помощь гражданам ограничена перечнем возможных товаров и услуг. Например, сейчас от государства можно получить только товары первой необходимости, к которым не относятся одежда, обувь, школьные принадлежности.

Ограничены возможности и начинающих предпринимателей. Так, гражданин, желающий открыть автомастерскую или ателье, сейчас не может на средства соцконтракта арендовать помещение, приобрести сопутствующие расходные материалы. Все это снижает эффективность соцконтракта, считают в министерстве.

Теперь соцконтракт позволит привлекать в помощь нуждающимся различные организации, центры занятости, органы региональной власти, чтобы задействовать их ресурсы в поисках работы или обучении, оказании поддержки на старте предпринимательской деятельности. Впервые в нем будет предусмотрена альтернатива стажировке в виде трудоустройства или назначения на новую должность.

Изменения в госпрограмму по соцконтракту включают также обязанности для граждан. Так, получатели адресной меры поддержки должны будут предоставлять документы, подтверждающие выполнение мероприятий программы социальной адаптации по поиску работы, если по условиям соглашения трудоустраивались самостоятельно.

В Минтруде напомнили, что сейчас помощь по соцконтракту могут получить жители 21 пилотного региона, но уже со 2021 года она будет доступна всем россиянам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В регионах программа оказания помощи на основании соцконтракта реализуется с 2013 года. В этом году на реализацию программы выделены 7 млрд рублей. На эти средства в 2020 году запланировано заключить 68 тыс. соцконтрактов с охватом более 300 тыс. человек.