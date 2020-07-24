Колонки на АЗС защитили от взлома новым ГОСТом

24 июля. FINMARKET.RU - Автовладельцев избавят от недолива топлива на- Росстандарт утвердил, защищающийот взлома, пишут "Ведомости".

Утвержденный Росстандартом новый национальный стандарт (ГОСТ Р) "Колонки топливораздаточные" вступит в силу с 1 октября, сообщил "Ведомостям" замглавы ведомства Алексей Кулешов. По его словам, положения документа должны минимизировать возможность умышленного недолива топлива.

Стандарт, в частности, предусматривает, что топливораздаточные колонки (ТРК) необходимо оснащать программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа. ГОСТ также обязывает производителей предусмотреть конструкцию, препятствующую несанкционированной замене узлов и элементов и установке дополнительных устройств, не предусмотренных изготовителем.

Кулешов говорит, что принятие нового стандарта – важный элемент механизма по борьбе с недоливом топлива. С конца 1980-х гг. технологии производства и эксплуатации оборудования АЗС существенно изменились, а действующий стандарт принят еще в 1989 г. и не устанавливает требований по защите ПО от вмешательства извне, поясняет собеседник. Это не значит, что с 1 октября будет запрещена эксплуатация АЗС, не соответствующих новому стандарту. ГОСТы в России являются добровольными для применения, но только до тех пор, пока ссылка на стандарт не появится в соответствующем нормативно-правовом акте, уточнил он.

По итогам проверок, проведенных в прошлом году, из 210 автозаправочных станций недолив был выявлен на 39, т. е. в 19% случаев, уточнили "Ведомостям" в пресс-службе ведомства. Данные о том, АЗС каких компаний чаще всего попадались на недоливе, там не приводят.