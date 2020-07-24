Кто сможет получить пенсионный налоговый вычет

24 июля. FINMARKET.RU - В России предложили ввести пенсионный налоговый- отдельный налоговый вычет. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию, пишут "Известия"

Вчера Ассоциация негосударственных пенсионных фондов "Альянс пенсионных фондов" (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) направили в Центробанк письмо с предложениями по развитию рынка НПО. Документ подготовлен по итогам июньского совещания в ЦБ под председательством зампреда Банка России Владимира Чистюхина.

Сейчас социальный налоговый вычет предоставляется на сумму до 120 тыс. руб. в год (15,6 тыс. руб.). При этом он состоит из четырех компонентов: медицинский, образовательный, страхование жизни и пенсионное обеспечение. Размер этого вычета не индексировался более 10 лет, а "медицина и образование "выбирают" практически всю долю по налоговому вычету, а низкая ставка НДФЛ делает его еще менее привлекательным", подчеркивается в обращении.

Авторы инициативы предлагают рассмотреть вариант увеличения лимита до 400 тыс. рублей (или, как вариант, до 6% от зарплаты) и выделить его в отдельный налоговый вычет. Сумма выбрана неслучайно: 400 тыс. рублей являются максимальной планкой (налоговый вычет - до 52 тыс. руб.) для исчисления льготы при вложениях граждан в индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) самого востребованного первого типа. Именно введение этой меры позволило дать толчок к росту инвестиций в этот инструмент. За три года количество открытых гражданами ИИС увеличилось в 10 раз - с 200 тыс. почти до 2 млн (данные Мосбиржи за май 2020 г.). Пенсионные СРО считают, что нужно предоставить равные льготы для инвесторов в инвестсчета и добровольные пенсионные программы.

АНПФ и НАПФ также предложили ввести фиксированные "пенсионные субсидии" для определенных категорий граждан - малоимущих, домохозяек и самозанятых. То есть для тех, кто или не имеет официального дохода, или имеет низкий доход, а также не платит взносы во внебюджетные фонды. По мнению авторов инициативы, подобный подход оправдается в будущем, поскольку государство всё равно несет расходы на поддержание людей, получающих минимальную пенсию.

Если инициатива будет реализована, то рынок НПО может оттянуть инвесторов с рынка ИИС, считает замдиректора Института социальной политики ВШЭ Оксана Синявская, поскольку при инвестировании пенсионных средств осуществляется более жесткое регулирование, что существенно снижает риски.

Пресс-служба министерства финансов не ответила на вопрос "Известий" об отношении к инициативе пенсионных СРО, отметив, что "Минфин России не принимал участия в обсуждении предложений по развитию НПО".

В Центробанке подтвердили, что получали предложения НПФ и их СРО по дополнительному налоговому стимулированию негосударственного пенсионного обеспечения.

"По нашему мнению, при обсуждении таких предложений необходимо прежде всего оценить потенциальный эффект от их реализации", - заявили в пресс-службе ЦБ, добавив, что обсуждать инициативы нужно на площадке Минфина, поскольку вопросы налогообложения относятся к его компетенции.

При этом само предложение о налоговом вычете не вызвало в ЦБ отрицания.