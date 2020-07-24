Безработица стабилизироваль, работники ждут восстановления зарплат

24 июля. FINMARKET.RU - К июлю на российском рынке труда существенно сократилось число увольнений. Такой вывод делает газета "Коммерсант", сопоставляя данные ЦБ, Минтруда и ряда исследований рекрутинговых компаний.

Уровень безработицы в России вырос с 4,7% в марте этого года до 6,2% в июне (по данным Росстата).

Как следует из результатов опроса, проведенного "инФОМ" по заказу ЦБ, уже в июле уровень безработицы на российском рынке труда стабилизировался. В июле к безработным себя отнесли 7% респондентов (на уровне мая и июня). Доля не имеющих работы более двух месяцев выросла с конца апреля на 6 процентных пунктов — до 11%, а потерявших работу менее двух месяцев назад — сократилась на 4 пункта, до 1%. Такие изменения, отмечают авторы мониторинга, свидетельствуют о существенном сокращении количества увольнений — об этом же говорит и стабильный показатель доли тех, кто слышал об увольнениях своих знакомых.

Мониторинг Минтруда фиксирует снижение числа вовлеченных в неполную занятость, что косвенно свидетельствует о сокращении практики увольнений. Так, с 5 по 19-е июля предприятия сократили число сотрудников в простое почти на 10% — до 404,2 тыс. человек. На 1,7% снизилось число работников, предполагаемых к увольнению, на 1,3% — отправленных в отпуск без сохранения зарплаты. В отпуск без сохранения зарплаты отправлены 103,8 тыс. человек (по данным на 5 июля 2020 года — 105 тыс. человек), к увольнению предполагаются 102 тыс. человек (104 тыс.).

Ранее основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru Алексей Захаров говорил в своем комментарии по рынку труда о его активной стадии восстановления.

"На данный момент рынок труда восстановился на 76% от докризисного уровня. В конце апреля, во время пика пандемии, активность рынка была на отметке 42%", - сказал Захаров, комментарий которого поступил в "Интерфакс".

По оценке эксперта, рынок труда восстановится до конца года на 90% от докризисного "при условии, что второй волны коронавируса не будет". При этом спрос на специалистов, работающих удаленно, снижаться не будет, считает Захаров.

Он ранее высказывал мнение, что численность общей безработицы в России к началу лета достигла 10 млн. человек, и этот показатель, по оценке эксперта, пока не меняется.

На еще один положительный момент для рынка указывает "Ъ". Так, большинство работников, опрошенных по заказу ЦБ как в государственном, так и в частном секторе, ожидают восстановления своих ранее снизившихся зарплат до докризисного уровня уже через несколько месяцев. Меньшинство респондентов сообщили о возвращении прежнего уровня доходов уже в июле.