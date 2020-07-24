В России предлагают ввести подоходный налог на роботов

24 июля. FINMARKET.RU - В России предлагают ввестина роботов, а собранные средства направлять в созданный для этого Фонд переподготовки уязвимых профессий. С такой инициативой в Минфин обратился Институт прогрессивного образования. Предложение поддерживают в Госдуме, Общественной палате и "Деловой России". Средства предлагается собирать в созданном для этого Фонде переподготовки уязвимых профессий, пишут "Известия"

Как предполагается, налоговые отчисления будут сопоставимы с 13-процентным НДФЛ со средней зарплаты в определенной профессии.

Роботизированные технологии сегодня активно заменяют людей не только на промпредприятиях, искусственный интеллект начинают использовать вместо работников других распространенных профессий. В результате в ближайшие 10-15 лет около 20 млн россиян могут быть уволены, сказала газете директор Института прогрессивного образования Анна Маркс. По ее словам, в числе таких профессий продавцы и кассиры, экскурсоводы, охранники, рекрутеры, банковские сотрудники, аналитики и другие.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев отметил, что работодателям с каждым годом все дешевле и выгоднее "нанимать" роботов, труд которых не нужно оплачивать, государство при этом теряет НДФЛ, взносы в страховые и пенсионные фонды.

Однако, отметил он, при обсуждении вопроса должно быть учтено мнение бизнеса, чтобы с благими намерениями не "закрутить гайки". Собранные средства нужно не просто направлять на пополнение бюджета, а обязательно использовать для повышения компетентности людей, развивая тем самым рынок труда в целом, подчеркнул первый зампред комиссии Общественной палатыпо экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

Введение сборов, которые будут использоваться для переобучения кадров, можно рассматривать как социальную ответственность бизнеса в XXI веке, отметил член генсовета "Деловой России" Владимир Прохоров.

В Минфине "Известиям" сообщили, что инициатива на рассмотрение в министерство еще не поступила. В Минтруде отметили, что сегодня в стране уже ведется деятельность по переобучению безработных граждан.