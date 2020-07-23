К режиму самозанятых присоединят старшеклассников

23 июля. FINMARKET.RU - Российские, которые займутся предпринимательством, смогут зарегистрироваться в качестве самозанятых граждан и получить налоговый вычет. Соответствующий законопроект разрабатывают в Минэкономразвития, заявила замдиректора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства министерства Олеся Тетерина.

Такое право получат ученики 10-11 классов в возрасте 16-17 лет, которые захотят попробовать свои силы в бизнесе, пишет "Российская газета"

Как отметила Тетерина, вопрос прорабатывается по поручению президента, мера может заработать до конца 2020 года.

Статус самозанятого подходит тем, у кого нет штата, а годовой доход не превышает 2,4 млн руб. Репетиторы, маркетологи, программисты, няни и т.д. Главное условие - работа на себя. Регистрация в таком статусе максимально упрощена - сделать это можно в мобильном приложении "Мой налог". Все расчеты, оплата налогов - в один клик. Налоговая ставка для самозанятых - 4-6% вместо 13%. Предусмотрен налоговый вычет в 10 тыс. руб. В этом году этой категории граждан также предоставлен дополнительный бонус в один МРОТ (12 130 руб.). Рассчитывать не него смогут все те, кто зарегистрируется в качестве плательщиков налога на профдоход до конца года.

В числе мер поддержки самозанятых - консультации, финансовая и гарантийная поддержка, преференции по аренде помещений, спецпрограммы обучения. Для получения льготного финансирования вводится система гарантийной поддержки. В таком случаесмогут рассчитывать на получение займа без залогового имущества. Для некоторых плательщиков налога на профдоход актуальна аренда помещения.