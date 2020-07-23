Обороты онлайн-розницы выросли втрое

23 июля. FINMARKET.RU - Распространение коронавируса придало серьезное ускорение развитию розничной онлайн-торговли. В мае онлайн-продажи в России выросли в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По отношению к апрелю они увеличились на 12,2%. Речь идет о крупных и средних торговых организациях. Об этом "Известиям" рассказали в пресс-службе Росстата. В ведомстве отметили: в период пандемии дистанционные продажи набирали обороты в условиях, когда многие розничные магазины были закрыты. В итоге их доля в общем обороте розничной торговли составила 6,8% против 2,3% в мае 2019 года.

В период самоизоляции у россиян сформировалась привычка закупаться в Сети, в результате продажи продуктов и снэков выросли в разы, пояснили "Известиям" в пресс-службе Минпромторга. Вынужденный домашний режим и закрытие стационарных точек продаж, безусловно, ускорили развитие всего сегмента онлайн-розницы.

"Если до распространения коронавируса интернет-торговлю использовали как удобный канал для заказа крупногабаритных товаров редкого спроса, то во время пандемии люди стали активно покупать в интернете продукцию для удовлетворения повседневных нужд", - отметили в ведомстве.

Но уже после снятия ограничений продажи в Сети снизились, добавили в Минпромторге. Так, согласно статистике операторов фискальных данных (получают фактуру напрямую от онлайн-касс магазинов), на которую ссылается ведомство, в июне месячная выручка интернет-торговли упала на 15% по отношению к предыдущему месяцу, хотя она по-прежнему находится выше уровня марта 2020 года.

Интернет-торговля быстро отреагировала на новую тенденцию: в период пандемии в России резко вырос спрос на доменные имена. Так, в мае-июне по сравнению с началом года он увеличился на 60%. 80% купленных доменов созвучны с названиями известных брендов. Сейчас ежемесячно регистрируют 120-130 тыс. новых доменных имен, свидетельствуют данные IQ Technology (специализируется на защите интеллектуальной собственности), с которыми ознакомились "Известия".

37% покупателей доменов открыли интернет-магазины, еще 24% сделали сайты-визитки о себе - этим занимались в основном коучи, психологи и фитнес-тренеры. Повышенный спрос тут же сказался на цене предложения - стоимость доменов выросла на 33%. Средняя цена на них в мае-июне составила 166 тыс. рублей, хотя еще в начале года она равнялась 111 тыс. рублей.