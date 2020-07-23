В РФ хотят ужесточить наказание за нарушения при взыскании долгов

23 июля. FINMARKET.RU - Правительство внесло в Госдуму, ужесточающий наказание за угрозы со стороны кредиторов и коллекторов в адрес должников по кредитам и займам. В пояснительной записке к проекту закона уточняется, что при возврате просроченной задолженности на должника нельзя оказывать психологическое давление, унижать его и разглашать его персональные данные, пишут "Ведомости"

Это касается, например, публикации информации в интернете; также запрещено сообщать сведения о просроченной задолженности по месту работы должника. За нарушение этих требований будут предусмотрены штрафы: для должностных лиц - от 20 000 до 200 000 руб. или дисквалификация на срок от 6 месяцев до 1 года, для юридических лиц - от 50 000 до 500 000 руб. Сейчассоставляют от 10 000 до 100 000 руб. для должностных лиц и от 20 000 до 200 000 - для юридических.

Авторы законопроектов объясняют ужесточение наказания увеличением числа жалоб со стороны граждан по поводу нарушения их прав при взыскании долгов. Чаще всего (в 46% случаев) люди жалуются на микрофинансовые организации (МФО), а также на действия профессиональных коллекторов (32,7%). На банки жалоб гораздо меньше - 9,4%. Небольшие штрафы, по мнению авторов законопроекта, дают возможность нарушать закон многократно.

Количество жалоб на нарушения при взыскании просроченной задолженности становится больше, с одной стороны, просто потому, что растет число должников, допускающих просрочки. Но с другой стороны, число жалоб на коллекторов растет, потому что повышается финансовая грамотность населения: люди уже понимают, когданарушают их права, и пытаются их отстаивать.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин отзывается о правительственной инициативе в целом положительно, но отмечает, что проблема не в области взыскания долга, а в самой деятельности МФО.