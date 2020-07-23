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23 июля 2020 года 08:49
Инвестбанки снизили доходы
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Дмитрий Рогулин/ТАСС
23 июля. FINMARKET.RU - Второй квартал стал для инвестиционных банков, работающих на российском рынке, худшим за последние два года. По данным компании Refinitiv, по итогам минувшего квартала инвестбанки заработали только $54 млн, что более чем вдвое меньше показателя второго квартала 2019 года, пишет "Коммерсант". Меньше банкиры зарабатывали в четвертом квартале 2018 года. Тогда на фоне расширения американских санкций против России комиссии составили менее $28 млн. За первое полугодие объем комиссионного вознаграждения инвестбанков составил $144,7 млн, на 19% ниже, чем за аналогичный период в 2019 году. Падение комиссионных произошло практически по всем направлениям инвестиционно-банковского бизнеса. По оценкам издания, во втором квартале сильнее всего (в три раза) упали доходы от сделок по слиянию и поглощению (M&A) — до $10,7 млн. Сопоставимое снижение произошло и в сегменте синдицированного кредитования, где банки заработали чуть более $8 млн. Сделки слияния и поглощения традиционно несут более высокие риски и нормативные требования. На 20% снизилось вознаграждение за сделки на рынке акционерного капитала — до $13,6 млн. В этот период, по данным Refinitiv, было проведено лишь четыре SPO, крупнейшим из которых стало размещений акций Yandex на $460 млн. Только в одном направлении бизнеса банки смогли нарастить активность — на рынке долгового капитала. За квартал их комиссионные составили $22,1 млн, в 1,5 раза больше показателя прошлого года. По оценкам “Коммерсанта”, за этот период была проведена 31 сделка на сумму $7,7 млрд. Сохранению высокой активности эмитентов способствовали шаги ведущих центробанков по понижению ставок.
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Ключевые слова: Россия, инвестбанки
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