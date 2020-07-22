Почти каждый четвертый россиянин недоволен своей жизнью полностью

22 июля. FINMARKET.RU - Половина россиян полностью или частично недовольны своей жизнью, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Так, по данным опроса:

- каждого второго россиянина (52%) в настоящее время в той или иной мере не устраивают жизненные условия его семьи,

- при этом 23% сограждан недовольны своей жизнью полностью,

- а 29% респондентов недовольны своей жизнью частично.

Что касается оценок собственных перспектив на ближайший год, то, по данным опроса:

- почти половина россиян (45%) не ожидают каких-либо изменений в условиях жизни для себя и своих семей,

- на улучшения настроен каждый пятый (20%),

- 23% участников опроса думают о том, что будет хуже,

- 12% респондентов не знают, чего ждать.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 28-29 июня 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.