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22 июля 2020 года 11:21

Почти каждый четвертый россиянин недоволен своей жизнью полностью

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PA Images\TASS
PA Images\TASS
22 июля. FINMARKET.RU - Половина россиян полностью или частично недовольны своей жизнью, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Так, по данным опроса:

  • - каждого второго россиянина (52%) в настоящее время в той или иной мере не устраивают жизненные условия его семьи,

  • - при этом 23% сограждан недовольны своей жизнью полностью,

  • - а 29% респондентов недовольны своей жизнью частично.

Что касается оценок собственных перспектив на ближайший год, то, по данным опроса:

  • - почти половина россиян (45%) не ожидают каких-либо изменений в условиях жизни для себя и своих семей,

  • - на улучшения настроен каждый пятый (20%),

  • - 23% участников опроса думают о том, что будет хуже,

  • - 12% респондентов не знают, чего ждать.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 28-29 июня 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  население,  оценки,  перспективы

 
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