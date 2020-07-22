22 июля 2020 года 11:21
Почти каждый четвертый россиянин недоволен своей жизнью полностью
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PA Images\TASS
22 июля. FINMARKET.RU - Половина россиян полностью или частично недовольны своей жизнью, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Так, по данным опроса:
- - каждого второго россиянина (52%) в настоящее время в той или иной мере не устраивают жизненные условия его семьи,
- - при этом 23% сограждан недовольны своей жизнью полностью,
- - а 29% респондентов недовольны своей жизнью частично.
Что касается оценок собственных перспектив на ближайший год, то, по данным опроса:
- - почти половина россиян (45%) не ожидают каких-либо изменений в условиях жизни для себя и своих семей,
- - на улучшения настроен каждый пятый (20%),
- - 23% участников опроса думают о том, что будет хуже,
- - 12% респондентов не знают, чего ждать.
Всероссийский инициативный опрос был проведен 28-29 июня 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
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