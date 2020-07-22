Эффективность ОЭЗ продолжает вызывать споры

22 июля. FINMARKET.RU - Сегодня особым экономическим зонам (ОЭЗ) в РФ исполняется 15 лет. Закон оббыл подписан президентом Владимиром Путиным 22 июля 2005 года - этот режим предполагает создание территории, на которой действует льготный режим для бизнеса и может применяться процедура свободной таможенной зоны. Курирующее ОЭЗ Минэкономразвития оцениваетэтого института весьма высоко и намерено развивать его дальше, пишет "Коммерсант"

По данным министерства, за время работы таких зон - а сейчас их в стране 33 - из федерального бюджета на создание и развитие инфраструктуры ОЭЗ направлено 140 млрд руб., из региональных бюджетов - 76 млрд руб. В общей сложности в такие зоны привлечено 817 резидентов и более 1 трлн руб. инвестиций (из них осуществлено - 445 млрд руб.), создано 40,9 тыс. рабочих мест. Основная часть этой статистики обеспечена четырьмя зонами, которые можно назвать успешными: это работающие уже 7-10 лет "Алабуга", "Технополис Москва", "Санкт-Петербург" и "Липецк". Они обеспечили 58% созданных рабочих мест и 70% реализованных инвестиций.

А главным критиком ОЭЗ остается Счетная палата (СП), которая практически ежегодно говорит о неэффективности почти половины зон. В апрельском отчете палата вовсе усомнилась в том, что преференциальные режимы оказывают прорывное влияние на экономику - рост возникает "естественным" образом, а ОЭЗ лишь добавляет комфорта в условия работы ранее созданных предприятий. Наиболее разгромный отчет СП представила в 2016 году, заявив, что создание одного рабочего места в ОЭЗ обходится бюджетам примерно в 10 млн руб. Тогда президент поручил заморозить создание новых ОЭЗ - мораторий был снят в августе 2018 года. Созданное для управления зонами АО ОЭЗ было переформатировано в проектный офис, а большая часть его полномочий отошла регионам.

За весь период работы эффективными признаны 19 зон, достаточно эффективными - 4. Неэффективных же зон, по мнению Минэкономразвития нет, потому что такие уже закрыты (всего их было 8). В министерстве намерены "продолжать развитие этого инструмента для повышения его эффективности и вклада в развитие экономики".