Лидерами по мерам поддержки экономики стали 15 регионов

22 июля. FINMARKET.RU - Эксперты определили регионы-лидеры по мерам поддержки. Так, лидерами по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса, стали сразу 15 регионов. Об этом свидетельствует ренкинг, который подготовили аналитики Национального рейтингового агентства (НРА), пишут "Известия"

По оценке НРА, содействие со стороны местных властей может снизить уровень падения экономик регионов на 2-3 п.п., что в свою очередь окажет влияние и на скорость их восстановления. Как полагают эксперты, опрошенные газетой, покаотрицательно повлияла на состояние бюджетов многих субъектов, а даст ли она позитивный эффект - станет ясно только к концу года.

Как отмечается в аналитическом обзоре НРА, в нерабочем апреле 2020 г. промпроизводство по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократилось в 54 из 85 субъектов, а в частично нерабочем мае - в 57. Два других проявления экономического кризиса - рост безработицы и снижение объема платных услуг в апреле-мае - были зафиксированы в 83 и 85 субъектах соответственно, отмечают аналитики.

По их оценке, негативное влияние на экономику оказали и ограничения, которыесинхронно вводили в конце марта и начале апреля. Тогда же параллельно с антикризисными мерами федерального правительства в субъектах приступили к разработке собственных способов поддержки экономик.

Наиболее популярным инструментом поддержки пострадавшего в пандемию бизнеса сейчас являются специальные налоговые льготы (в 67 из 85 регионов). Второй по популярности механизм - отсрочка по арендной плате для МСП и компаний из пострадавших отраслей (в 59 регионах). Среди других распространенных инструментов поддержки - субсидии для МСП, а также приостановка проверок бизнеса со стороны регулирующих органов.

Всего по квалификации НРА регионы прибегали к 6 основным мерам помощи. Так, субъекты вводили льготы по аренде помещений (вплоть до обнуления платы), а также субсидии из региональных бюджетов для пострадавших (например, туризма) или социально значимых (например, медицинских услуг) видов экономической деятельности.

В итоге к началу июня сформировалась группа регионов - лидеров по количеству утвержденных форм поддержки бизнеса. В число восьми субъектов с максимальным количеством утвержденных форм и видов помощи предпринимателям вошли Москва, Бурятия, Крым, Тульская и Иркутская области, Пермский край, Челябинская область и Чукотский АО.

В каждом из этих регионов в полном объеме внедрены как стандартные меры поддержки, так и дополнительные инструменты.

Еще 7 российских субъектов - Амурская область, Кабардино-Балкария, Адыгея, Тыва, Рязанская область, Удмуртия и Чувашия - приближаются к лидерам за счет разнообразия мер поддержки. Среди перечисленных регионов присутствуют в том числе традиционные аутсайдеры рейтингов инвестиционной привлекательности и экономического развития.

Вместе с тем пока нельзя утверждать, что именно эти регионы окажутся лидерами по темпам восстановления экономик: эффективность мер можно будет оценить только через несколько месяцев - с учетом реального количества организаций и предпринимателей, получивших доступ к поддержке.