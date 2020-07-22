Строительство хранилищ для нефтяного резерва оценили в 200 млрд руб.

22 июля. FINMARKET.RU - России предложили запасаться нефтью. Сейчас емкость действующих нефтехранилищ в России (9,7 млн куб. м) в 20 раз меньше, чем в США. Российское газовое общество (РГО; объединяет крупнейшие нефтегазовые компании) ппредлагает увеличить стратегические запасы нефти (СЗН) до 10–20% от объемов годовой добычи в стране, которая составляет в среднем порядка 530 млн т, или 616 млн куб. м (данные ЦДУ ТЭК за прошлый год – 560 млн т). "Ведомости" ознакомились с ТЭО проекта строительства в стране подземных хранилищ нефти в искусственных кавернах (пустотах) каменной соли, подготовленным РГО.

Расчеты предусматривают четыре варианта подземных резервуаров для хранения СЗН – на 30 млн, 60 млн, 90 млн или 120 млн куб. м, что примерно соответствует объему от 5 до 20% годовой добычи в стране. Их создание обойдется в 103,5 млрд, 141 млрд, 178,5 млрд и 216 млрд руб. соответственно (удельные затраты составят от 1800 до 3450 руб. за 1 куб. м). Для финансирования предлагается использовать госсредства (в том числе из ФНБ) и частные инвестиции. В пресс-службе Минэнерго газете сказали, что расчеты РГО получены и сейчас рассматриваются.

СЗН позволят не только создать резерв для сглаживания последствий шоковых ситуаций на нефтяном рынке, но также существенно снизить стоимость хранения, считают в РГО. По оценкам организации, тариф можно будет уменьшить с нынешних 3,5–8 руб./сутки за 1 куб. м до 1,36 руб./сутки, или 500 руб. в год.

Проект может быть профинансирован в рамках государственно-частного партнерства, а оператором хранилищ – стать как Росрезерв, так и частный оператор, сказал "Ведомостям" исполнительный директор РГО Роман Самсонов. Дополнительный экономический эффект можно получить и за счет переработки соляных залежей в товарную продукцию – например, поваренную (выварочную) соль и каустическую соду, добавил он.