Восстановление выдачи кредиток забуксовало

22 июля. FINMARKET.RU - Восстановление выдачи кредитных карт идет значительно медленнее, чем в других сегментах, например, в потребительском кредитовании. И перелом в динамике не произошел даже на фоне восстановления работы офисов банков, пишет "Коммерсант"

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ, единственное бюро кредитных историй, обладающее данными Сбербанка), за июнь банки выдали 441 тыс. кредитных карт, что на 50% ниже прошлогодних показателей. Общий одобренный лимит составил 30,6 млрд руб., что на 58% ниже уровня прошлого года. Впрочем, помесячная динамика позитивная - после резкого спада в апреле (на 70%) сегмент постепенно восстанавливается. В июне было выдано на 77 тыс. кредитных карт больше, чем в мае, и на 140 тыс. карт больше, чем в апреле. Новосстановления отстают от динамики для кредитов наличными. Так, годовое падение количества выданных кредитов наличными в июне составило лишь 24%, тогда как в мае было 39%, а в апреле - 54%.

По данным ОКБ, в последние 3 месяца средний лимит по карте сохранялся в диапазоне 66-70 тыс. руб., тогда как год назад он составлял 81-83 тыс. руб.

Как отмечает гендиректор ОКБ Артур Александрович, дополнительное влияние на сегмент кредитных карт оказывает влияние ухудшение кредитного портфеля во второй половине 2019 года, которое еще до "коронакризиса" привело к заметному сокращению их выдачи. По мнению старшего кредитного эксперта Moody`s Ольги Ульяновой, восстановления можно ожидать лишь с появлением предсказуемости относительно перспектив окончательной победы над пандемией.

А аналитик S&P Роман Рыбалкин считает, что менее интересным продуктом кредитная карта стала и после того, как платежные системы снизили интерчейндж. Если ранее банки активно выдавали кредитные карты, предлагая различные бонусы по программам лояльности, то теперь банки не готовы предлагать бонусы на том же уровне, отмечает эксперт.