Россияне активно помогали друг другу деньгами в условиях кризиса

21 июля. FINMARKET.RU - Средний чек по переводам внутри России в период самоизоляции вырос по сравнению со 2-м кварталом 2019 года на 19–33%, до 40–42 тыс. рублей, пишут "Известия", ссылающиеся на участников рынка. А вот средний чек наиз России за рубеж упал на 38% — до 15,5 тыс. рублей.

Средний чек по переводам внутри России во 2-м квартале 2020 года вырос на треть (33%) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 39,4 тыс. рублей, свидетельствуют данные аналитиков платежной системы Contact (входит в группу Qiwi), которые приводят "Известия". Речь, поясняет газета, идет об онлайн-переводах физлиц через сайт и приложение, а также офлайн-операциях в пунктах обслуживания.

В пресс-службе системы "Золотая корона" изданию подтвердили рост среднего чека на внутрироссийские переводы. По их данным, он увеличился на 19% и составил 42 тыс. рублей. По мнению председателя совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, россияне активнее стали помогать друг другу в условиях кризиса, поэтому переводы и начали набирать обороты.

В то же время средний чек на переводы из России во 2-м квартале 2020 года упал, по данным Contact, на 38% год к году и составил 15,5 тыс. рублей. На переводы в государства СНГ он снизился на 34%, а в страны дальнего зарубежья — на 9%, при этом в страны Прибалтики увеличился на 76%. Наибольший оборот средств по денежным переводам из России пришелся на Таджикистан, Узбекистан, Армению, Турцию, Чехию и Германию.

В пресс-службе "Золотой короны" также в марте-апреле зафиксировали снижение оборота и количества переводов из России.

Напротив, средний чек по переводам в Россию вырос на 37% в сравнении со 2-м кварталом 2019 года и составил почти 47 тыс. рублей.

"Золотая "афиксировала 10-процентный рост среднего чека по входящим трансграничным переводам: за 2-й квартал 2020-го он составил 41 тыс. рублей.

В целом переводы станут еще более востребованными, полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Если к осени начнет расти заболеваемость коронавирусом и компании продолжат работать в дистанционном режиме, средний чек на онлайн-переводы начнет расти быстрее — в пределах 10–25% в зависимости от региона.