"Новый НЭП" и "План Маршалла" в России считают маловероятными

21 июля. FINMARKET.RU - По итогам первого полугодия работы правительства Михаила Мишустина 78% экспертов считают кабинет техническим, лишь 8% – "правительством прорыва", пишут "Ведомости", ссылающиеся на доклад "Полгода правительства Мишустина", подготовленном коммуникационным холдингом "Минченко консалтинг". При подготовке доклада авторы исследования провели опросы среди экспертов, состоящих в Российской ассоциации по связям с общественностью.

Полгода назад, в момент формирования,Мишустина позиционировалось именно как правительство "экономического прорыва", напоминают авторы доклада. Но кабинету пришлось сразу столкнуться с тремя кризисами – пандемией коронавируса, снижением нефтяных цен и болезнью самого Мишустина. Эффективнее всего правительство справилось с кризисом нефтяных цен, самым трудным оказался кризис, вызванный коронавирусом. "Людей брали под одни, а решать им пришлось совсем другие", – объясняет автор исследования, президент "Минченко консалтинга" Евгений Минченко, мнение которого приводят "Ведомости". Именно поэтому в первые полгода своей работы правительство Мишустина оказалось техническим, считает он.

Теперь, когда ситуация с коронавирусом стабилизировалась, у правительства Мишустина есть второй шанс, чтобы реализовать задачи, под которые оно было назначено, отмечает Минченко. В частности, правительству предстоит определиться со сценарием вывода России из кризиса. Наиболее вероятным сценарием опрошенные "Минченко консалтингом"считают формат "послевоенной пятилетки". Этот формат предполагает выделение нескольких ключевых отраслей и попытку осуществить рывок за счет масштабного вложения государственных инвестиций именно в них.

Менее вероятно, что для выхода из кризиса будет выбран формат "Нового НЭПа", который предполагает разгосударствление экономики и снижение налогов. Формат нового "Плана Маршалла», который предусматривает привлечение внешних игроков, наименее вероятен. Последние кризисы, с которыми столкнулась Россия, могут лишь усилить тренд на дальнейшее огосударствление экономики, отмечает Минченко.