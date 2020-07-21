Спецфонды помогут развитию авиа- и водной инфраструктуры

21 июля. FINMARKET.RU - Министерство транспортахочет создатьавиационной и водной инфраструктуры, сообщает "Коммерсант", ссылаясь на протокол заседания координационного совета по инвестициям Минтранса от 3 июля

Фонды будут финансироваться из различных источников, но в первую очередь за счет бизнеса. Так, в авиационный фонд предполагается собирать процент от выручки авиакомпаний и аэропортов или долю с продаж билетов, а в водный — плату с дополнительных объемов груза, проходящих через реконструированные участки. Также предлагается проработать ряд других мер, среди которых — налоговый вычет операторам аэропортов при инвестициях в инфраструктуру и замена договоров аренды с операторами аэропортов на концессии с включением в них обязательств по ремонту и реконструкции.

Обсуждается возможность привлечения средств посредством акционирования ФГУП "Росморпорт". Будет проанализирована эффективность и возможные варианты введения платности на внутренних водных путях. По словам собеседников “Ъ”, обсуждалась идея частично перенаправить в фонд акциз с дизтоплива, который идет в дорожный фонд, или брать деньги с возвратного акциза, который сейчас получают судоходные компании.

Участники рынка возмущены появлением этой идеи на фоне масштабного кризиса в транспортной отрасли, вызванного пандемией, пишет "Коммерсант".