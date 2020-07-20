Минфин не допустит роста госдолга выше 20% от ВВП

20 июля. FINMARKET.RU -не допустит роста госдолга выше 20% ВВП в ближайшие пять лет, пишут "Известия", ссылаясь на проект плана деятельности ведомства на 2020–2025 годы. Именно такой уровень ведомство считает безопасным для финансовой устойчивости.

Если ведомство продолжит стимулировать экономику нынешними темпами, то госдолг по отношению к ВВП может пробить планку в 20% ВВП уже в конце 2021-го — начале 2022 года, полагает экономист "БКС Премьер" Антон Покатович, мнение которого приводит газета. Неэнергетические доходы вернутся к докризисному уровню примерно к 2023-му, поэтому значительную часть дефицита придется покрывать из заимствований.

Всё будет зависеть от того, насколько готовым продолжать активную антикризисную политику окажется Минфин, отметил эксперт. По его оценке, в 2021-м ведомство вернется к бюджетной консолидации и поддержка экономики будет довольно сдержанной. Поэтому порог в 20% вряд ли будет преодолен — по крайней мере в ближайшее время, резюмировал Антон Покатович.

В 2020-м госдолг может вырасти до 17% по отношению к последнему прогнозу Минэкономразвития. Если активная антикризисная политика будет продолжена, пробить планку в 20% от объема экономики обязательствамогут ближе к концу 2022 года, полагают эксперты. При этом безопасный уровень, по мнению экономистов, составляет около 30%, отмечают "Известия"

На 1 июля объем госдолга составил 14,8 трлн рублей, из которых 11,2 трлн — внутренние обязательства, а еще 3,6 трлн — внешние. Это примерно 13% ВВП, если сравнивать сумму обязательств с показателями, предусмотренными последней редакцией закона о бюджете. Этот документ был принят еще до наступления "коронакризиса" и согласно утвержденному бюджету, ВВП на 2020 год оценивался на уровне 113 трлн рублей. В последнем макропрогнозе Минэкономразвития показатель был существенно скорректирован — до 106 трлн. Относительно этого уровня нынешний госдолг составляет примерно 14% ВВП.

Ранее Минфин анонсировал на 2020 год беспрецедентную по меркам последних лет программу заимствований. Ведомство решило более чем вдвое увеличить размещение гособлигаций по сравнению с изначально запланированным. В общей сложности министерство собирается привлечь в5 трлн рублей — преимущественно на внутреннем рынке, заявлял ранее замглавы Минфина Владимир Колычев. Чистые заимствования — с учетом погашения ранее взятых обязательств — составят 4 трлн рублей. Именно на эту сумму и вырастет суммарный объем госдолга.

С начала года министерство уже разместило бумаги на 1 трлн рублей. Таким образом, к концу года госдолг может вырасти еще на 3 трлн рублей или примерно на 3 п.п. по отношению к итоговому ВВП — с нынешних 14 до 17%.

Рост объема обязательств продолжится и в следующем году. Изначально на 2021-й было запланировано привлечь в чистом выражении 1,6 трлн рублей. Однако, по словам Владимира Колычева, в 2021-м госдолг может вырасти и более существенно — доходы бюджета еще не восстановятся до докризисных уровней.