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20 июля 2020 года 09:04
Вычет за занятия спортом будет отнесен в категорию социальных
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Владимир Гердо/ТАСС
20 июля. FINMARKET.RU - Вычет за занятия спортом, над которым работают Минфин и Минспорт, будет отнесен в категорию социальных вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ). Сумма вычета индивидуальна и будет зависеть от фактических расходов на услуги спортзалов и фитнес-клубов, следует из ответа Минфина на запрос "Российской газеты". Налоговый вычет - это сумма, которая уменьшает налогооблагаемую базу, по сути - возврат ранее уплаченного НДФЛ. Вычет позволяет платить меньше налога или вернуть уже уплаченный в течение года налог. Таким образом, на вычет по НДФЛ могут претендовать те, кто его платит. Налоговый вычет подразумевает возврат 13% от суммы расходов, предусмотренной законодательством. Сейчас в Налоговом кодексе предусмотрены пять социальных налоговых вычетов по НДФЛ - по расходам на благотворительность, обучение, лечение и покупку медикаментов, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, а также по расходам на накопительную часть трудовой пенсии. Совокупная сумма расходов по этим направлениям, за которую можно получить вычет, составляет 120 000 рублей (таким образом, максимальный социальный вычет в принципе может доходить до 15 600 рублей - 13% этой суммы). "Предлагаемый социальный налоговый вычет (за занятия спортом - "РГ") будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 000 рублей за налоговый период по НДФЛ, в совокупности с другими соответствующими социальными вычетами по НДФЛ, установленными Налоговым кодексом РФ", - сообщили "РГ" в пресс-службе Минфина. В ведомстве уточнили, что при этом данный законопроект является сопутствующим. "Сначала необходимо внести изменения в закон о физической культуре и спорте в РФ, которые бы определяли понятие "физкультурно-оздоровительная услуга", - подчеркивают в министерстве.
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