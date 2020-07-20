Россиян, редко пользующихся машинами, могут освободить от транспортного налога

20 июля. FINMARKET.RU - Депутат от "Единой России" и член комитета Госдумы по налогам Евгений Федоров предложил освободить от уплаты транспортного налога россиян, которые редко пользуются своими автомобилями. В письме на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева он призвал дать гражданам право не платить транспортныйв случаях, когда автомобиль не используется больше шести месяцев, пишут "Ведомости". Но для получения освобождения от уплаты налога придется сдать на хранение в автоинспекцию регистрационные знаки.

Ранее другой депутат Госдумы - Василий Власов предлагал снизить ставку транспортного налога в 2020 г. на 25% на территориях, где вводился режим повышенной готовности. Свое предложение он, как и Федоров сейчас, объяснил необходимостью дополнительно поддержать граждан в период пандемии. Однако прямое снижение налоговой ставки угрожает проблемами для региональных бюджетов.

Сейчас транспортный налог относится к региональным - его размер и льготы на его уплату регулируются решениями субъектов РФ. Федеральный центр лишь устанавливает предельный размер налоговой ставки и формулу для ее определения. Сейчас предельный размер ставок в зависимости от количества лошадиных сил составляет от 2,5 до 15%.

Большинство субъектов и так предоставляют льготу по этому налогу для отдельных граждан, например многодетным семьям, индивидуальным предпринимателям. Снизить еще и ставку многие регионы просто не могут.

Предложение Федорова, по мнению экспертов, выглядит более реалистичным - оно носит избирательный характер и вряд ли сильно повлияет на наполняемость региональных бюджетов.