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20 июля 2020 года 08:41
Россиян, редко пользующихся машинами, могут освободить от транспортного налога
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Егор Алеев/ТАСС
20 июля. FINMARKET.RU - Депутат от "Единой России" и член комитета Госдумы по налогам Евгений Федоров предложил освободить от уплаты транспортного налога россиян, которые редко пользуются своими автомобилями. В письме на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева он призвал дать гражданам право не платить транспортный налог в случаях, когда автомобиль не используется больше шести месяцев, пишут "Ведомости". Но для получения освобождения от уплаты налога придется сдать на хранение в автоинспекцию регистрационные знаки. Ранее другой депутат Госдумы - Василий Власов предлагал снизить ставку транспортного налога в 2020 г. на 25% на территориях, где вводился режим повышенной готовности. Свое предложение он, как и Федоров сейчас, объяснил необходимостью дополнительно поддержать граждан в период пандемии. Однако прямое снижение налоговой ставки угрожает проблемами для региональных бюджетов. Сейчас транспортный налог относится к региональным - его размер и льготы на его уплату регулируются решениями субъектов РФ. Федеральный центр лишь устанавливает предельный размер налоговой ставки и формулу для ее определения. Сейчас предельный размер ставок в зависимости от количества лошадиных сил составляет от 2,5 до 15%. Большинство субъектов и так предоставляют льготу по этому налогу для отдельных граждан, например многодетным семьям, индивидуальным предпринимателям. Снизить еще и ставку многие регионы просто не могут. Предложение Федорова, по мнению экспертов, выглядит более реалистичным - оно носит избирательный характер и вряд ли сильно повлияет на наполняемость региональных бюджетов.
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Ключевые слова: Россия, автомобили, налог
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