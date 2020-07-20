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20 июля 2020 года 08:09
Данные 20 млн пользователей VPN нашлись в интернете
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Сергей Коньков/ТАСС
20 июля. FINMARKET.RU - Личные данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов обнаружены в открытом доступе, пишет "Коммерсант" "Исследовательская команда vpnMentor обнаружила в открытом доступе данные более 20 млн пользователей бесплатных VPN-решений. На незащищенном сервере находятся данные приложений UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN, в том числе электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса, данные о моделях смартфонов и идентификаторы устройств пользователей", - говорится в публикации. Общий объем обнародованных данных - 1,2 ТБ, у многих приложений более 1 млн скачиваний в Google Play и AppStore, а пользовательский рейтинг - выше 4,5, уточняет издание со ссылкой на vpnMentor. Опрошенные газетой эксперты напоминают, что бесплатные VPN-решения популярны в России с учетом большого количества заблокированных зарубежных сайтов. При этом, по словам специалистов, среди пользователей скомпрометированных сервисов могут быть десятки и даже сотни тысяч россиян. По мнению экспертов, утечка данных показала незащищенность сервисов, обещающих анонимность в интернете, и может привести как к спам-рассылкам и фишингу, так и к шантажу пользователей, решивших получить доступ к запрещенным в РФ сайтам, пишет "Коммерсант".
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