Штрафы за удорожание оборонзаказа предлагают снизить

17 июля. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила законопроект о внесении поправок в ч. 2 ст. 14.55.2 КоАП РФ. Ведомство предлагает изменить норму об административном наказании за необоснованное завышение стоимости продукции гособоронзаказа, а именно за включение исполнителем в себестоимость производства затрат, не связанных с выпуском, повлекшее получение излишнего дохода в размере более 1 млн рублей. В документе говорится, что ФАС считает целесообразным отменить кратность штрафов для юрлиц за такое правонарушение, пишут "Известия" ..

"В настоящее время в отношении предприятия, виновного в завышении цены, может применяться двойная санкция — возмещение излишне полученного дохода и уплата штрафа в двойном размере суммы. При наличии такой правовой нормы, как «предписание о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного вследствие нарушения законодательства в сфере гособоронзаказа» нам представляется избыточной существующая норма в отношении юридического лица, предусмотренная ч. 2 ст. 14.55.2 КоАП РФ", — пояснили "Известиям" в пресс-службе ФАС.

В ведомстве отметили, что сегодня двойная мера оказывает чрезмерную нагрузку на бюджеты предприятий. Именно для того чтобы не допустить ухудшения финансового положения или даже банкротства, а также для сохранения должного уровня ответственности компаний оборонно-промышленного комплекса служба предложила отменить кратный административный штраф, пояснили в ФАС. Также там сообщили, что с учетом непростой ситуации, вызванной COVID-19, законопроект может быть внесен в Госдуму в конце 2020 – начале 2021 года.

Согласно тексту документа, в антимонопольной службе предлагают в качестве наказания за это правонарушение закрепить суммы штрафов для юридических лиц в размере от 3 млн до 5 млн рублей, для должностных — до 50 тыс. рублей.

Названия уже попавших под санкции оборонных предприятий ведомство не раскрывает. Но, к примеру, в 2018 году одно из них было оштрафовано за незаконный доход на 350 млн рублей. Об этом заявлял замглавы Федеральной антимонопольной службы Максим Овчинников.

В большинстве парламентских фракций Госдумы к инициативе антимонопольщиков отнеслись положительно.